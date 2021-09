Werken vanaf een ‘vakantieadres’, hoe doe je dat? Tips van digital nomads Tino en Angela

Flow’s Rachel neemt regelmatig haar laptop mee naar haar vakantiebestemming. Maar hoe fijn is het om te werken terwijl je op vakantie bent?

Aan thuiswerken zijn we inmiddels gewend geraakt, maar soms lijken de muren op je af te komen. Daarom vind ik het af en toe fijn om mijn thuiswerkplek in te wisselen voor een huisje aan zee, in het bos of op de camping. Gewoon om weer eens in een andere omgeving te zijn.

Afgelopen zomer vertrok ik met mijn ouders en zus bijna drie weken richting Zeeuws-Vlaanderen. Vakantie is natuurlijk heerlijk en goed om tot rust te komen (begrijp me niet verkeerd, je hebt het vaak ook nodig), maar het leek me ook fijn om toch een beetje op de hoogte te blijven en af en toe eens aan het werk te gaan. Ik stopte mijn laptop in m’n tas, werkte elke ochtend een paar uurtjes, klapte daarna mijn laptop dicht en stapte op de fiets naar het strand. Het beviel me erg goed.

Wie niet beter weten, zijn Angela en Tino, ook wel bekend als Dutch Nomad Couple. Ze lieten een aantal jaar geleden hun oude leven achter zich en besloten vrij te leven. Ze wonen én werken elke keer op een andere plek. Ik praat met hen over hun ‘nomadenbestaan’.

Jullie wonen en werken steeds op andere plekken. Hoe zijn jullie hiermee begonnen?

“Zo’n zeven jaar geleden hadden we allebei een vaste baan. Maar we merkten dat we in een soort ratrace terechtkwamen. Werken van negen tot vijf, en werken van vakantie naar vakantie. Dat ging een tijd goed, we hadden het perfecte plaatje, maar toch begon het onderhuids te kriebelen: hoe zou het zijn als we vrijer zouden leven? Zonder elke dag naar kantoor te gaan en in dezelfde routines te zitten. Dat steeds meer en meer, daar werden we niet gelukkiger van.

Op social media zagen we dat er mensen ook locatie onafhankelijk werkten door bijvoorbeeld je werk online te doen. Toen dachten we, misschien kunnen we het reizen en het voor onszelf werken met elkaar combineren. De bewustwording kwam bij mij echt toen de overbuurman overleed. Hij had zijn hele leven hard gewerkt, wilde van zijn pensioen genieten en rondtrekken met een camper toen hij plotseling ziek werd en er kort daarna er niet meer was. Dat was voor ons echt het moment dat we dachten: dit gaat ons niet gebeuren.”

Maar hoe ging dat dan in zijn werk? Hoe begin je?

“We prikten een datum een jaar verder en dachten, dán willen we echt onafhankelijk zijn qua tijd en werk. We maakten de keuze om geld te sparen, onze baan op te zeggen en voor een onbepaalde tijd op reis te gaan. Maar voordat je gaat, moet je je natuurlijk wel goed voorbereiden. We hebben veel dingen uitgezocht en ook gesproken met mensen die dezelfde stap hadden gezet als wij. Dat helpt, omdat je dan weet dat het ook kan lukken.”

En als je niet voor jezelf wilt beginnen?

“Wij hebben er inderdaad voor gekozen om voor onszelf te beginnen, omdat we dan alle vrijheid hebben. Maar er zijn ook bedrijven die er voor openstaan dat je ergens anders werkt. In dat voorbereidingsjaar hebben we hier ook naar gekeken. De afgelopen jaren hebben we het natuurlijk ook gezien: je hoeft echt niet meer elke dag op het kantoor te zitten om goed te kunnen werken. Het is vooral belangrijk om te kijken wat je zelf wilt en wat bij je past. En het bespreekbaar te maken.”

Tips om af en toe te werken vanaf een ander (vakantie)adres:

Spreek met jezelf (en eventueel met je collega’s) een tijd af wanneer je werkt. Werk bijvoorbeeld in vakanties vier uurtjes op een vast moment. Doordat je zonder collega’s werkt, is je concentratie vaak ook hoger waardoor je productiever bent.

Ben je klaar? Klap dan je laptop dicht en geniet de rest van de dag van andere dingen dan je werk.

Het kan soms ook fijn zijn om naar een andere plek te gaan. Dit kan een koffiebar zijn of een coworking space. Het is soms juist fijn als andere mensen om je heen ook aan het werk zijn.

En, belangrijk: vakantie is vooral gewoon vakantie. Een week werken vanaf een ander adres is eigenlijk geen ‘werken op vakantie’, maar een weekje ergens anders werken, en er wél even uit zijn en tussendoor tijd hebben voor nieuwe of ontspannende dingen. Meer ‘een beetje vakantie aan het werken toevoegen’ dus.

Tips voor als je het, net als Angela en Tino, groter wilt aanpakken:

Maak een plan. Hoe gaat je leven eruitzien? Droom vooral groot, alsof alles mogelijk is.

Heb je een plan? Bespreek het dan met je baas en met mensen die er al ervaring mee hebben. Vooral die laatste groep laat je zien dat het echt mogelijk is.

Interview Rachel Vieth Fotografie Tino en Angela & Beetjehome