Slapen in het bos: het kan in dit huisje

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. Op de Veluwe kun je slapen in het bos, in een houten huisje.

Wat is er zo fijn hier?

In dit oude houten huisje, midden in het bos, word je ’s morgens gewekt door de vogels. Als je aan komt rijden, mag je als enige het bord ‘verboden in te rijden’ voorbij. Het huisje is warm ingericht met kleden op de vloer en een houtkachel. Vanuit de woonkamer sla je zo de tuindeuren open en als je geluk hebt komt er een roedel edelherten voorbij. Je kunt er prima zelf koken, want er staat een fornuis met veel potten en pannen.

Hoe slaap je?

Je slaapt onder helderwit beddengoed op een boxspring met veel kussens en uitzicht op de bomen. ’s Ochtends krijg je een uitgebreid verwenontbijt met croissantjes, verse jus, poffertjes of wentelteefjes, verse eitjes, biologische jam en nog veel meer. Bij mooi weer eet je op het terras tussen de bomen aan de picknicktafel, waar de vogels de kruimels komen wegpikken.

Onze tip

Neem je wandelschoenen mee, want vanuit de voordeur sta je meteen op het bospad dat je dieper het bos in brengt. Plekjes waar niemand komt en het zo stil is, dat je de vliegen hoort zoemen en de wind door de bomen hoort ruisen.

Slapen vanaf € 150,- per nacht voor 2 personen.

Slapeninhetbos.nl

Fotografie Slapen in het bos