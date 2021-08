The Green House: duurzame hotspot in Utrecht

The Green House in Utrecht is zo’n hotspot die je even moet weten te vinden. Het restaurant ligt aan de Croeselaan, direct aan de achterkant van het Centraal Station. Dat maakt het restaurant goed bereikbaar, maar omdat het niet aan de centrumzijde ligt, kijk je er toch net wat sneller overheen. Dat is zonde, want dit is echt een adres voor op je lijstje.

Bijdragen aan een groene samenleving

The Green House is een volledig circulair restaurant. Dat betekent dat het duurzaam is opgebouwd en dat de werkwijze draait om de principes re-duce, re-use, re-cycle en re-connect. Er wordt zo veel mogelijk hergebruikt; van meubilair tot regenwater. Ook bij het bereiden van de gerechten die op de kaart staan, staan deze principes centraal. De chef-kok en zijn team halen een groot deel van de ingrediënten die worden gebruikt uit de Urban Farm; een kas op de eerste etage van het restaurant. Hier groeien diverse kruiden en groenten. Lokaler krijg je het niet.

Lekker van dichtbij

Je kunt hier de hele dag door terecht voor een lekkere maaltijd. Of je schuift aan voor een drankje met een goede borrelplank. Het zal je ongetwijfeld snel opvallen dat een groot deel van de kaart vegetarisch is. Er wordt wel vlees en vis gereserveerd, maar het is duidelijk dat er meer nadruk ligt op de ‘groene’ kant van de kaart: vega en vegan opties in overvloed. Ook glutenvrij eten is geen enkel probleem. Wat verder opvalt is dat The Green House zo veel mogelijk rekening houdt met de seizoenen en dat veel producten van dichtbij komen.

Duurzame date night

Het personeel is vriendelijk en behulpzaam bij dieetwensen, de sfeer in het restaurant is gezellig en kalm en als bonus staat er buiten het restaurant een bijenhotel (in de vorm van karakteristieke Utrechtse gebouwen) waar je na het eten nog een kijkje kunt nemen. Dit is de perfecte plek dus voor mensen die én van lekker eten houden én die duurzamere keuzes willen maken.

Je vindt The Green House aan de Croeselaan nummer 16. Het restaurant is elke dag, behalve zondag, geopend voor lunch en diner.

Hier vind je de website en de Instagram van The Green House.

Tekst en fotografie Merel Wildschut