Illustrator Audrey Smit versiert huizen met bloemenprints

Illustrator Audrey Smit bedacht Paint the world, een fotoserie over huizen die ze versiert met bloemenprints. We vroegen naar de inspiratie achter de beelden.

Audrey: “In iedere stad en elk dorp waar ik kom, ga ik altijd op zoek naar schilderachtige straatjes, naar kleine verborgen plekken die je even doen glimlachen. Mijn bedrijf heet dan ook niet voor niets This Little Street.

De fotoserie Paint the world, ontstond door een gelukkig toeval. Vorig jaar maakte ik voor een klant een serie bloemenpatronen, maar op het laatste moment werd de opdracht teruggetrokken. Zo bleef ik achter met een serie ongebruikte bloemenprints. Om mezelf op te vrolijken, speelde ik een beetje met die bloemenprints op mijn computer.”

“Toevallig had ik een paar foto’s van huizen openstaan en daar plaatste ik de patronen in. Het zag er meteen geweldig uit! Het was helemaal niet mijn plan om hier een serie van te maken, maar omdat ik zulke enthousiaste reacties kreeg op de eerste foto die ik op Instagram deelde – ik kreeg meer dan tienduizend likes – besloot ik ermee door te gaan. Het was ook zo leuk om te doen.”

Mogelijkheden

“Ik gebruik foto’s die ik op mijn reizen maak, maar reisbloggers sturen me ook foto’s. En ik ontvang veel berichtjes van mensen met de vraag of die bloemenhuizen niet echt tot leven kunnen worden gebracht. Dus nu wacht ik rustig af tot een stad me belt met de vraag of ik een hele straat kan komen versieren – hoe leuk zou dat zijn.”

“Met deze serie kan ik laten zien hoe mooi de wereld is, en ook hoeveel meer mogelijkheden er nog zijn. Ik geloof dat we allemaal wel wat meer eigenzinnigheid in ons dagelijks leven kunnen gebruiken.”

Tekst Caroline Buijs Fotografie Audrey Smit – @THISLITTLESTREET