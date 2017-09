We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. Bij Stayokay Dordrecht kun je kiezen voor een bijzondere logeerplek: Wikkelhouse, een duurzaam huisje van gerecycled karton.

Wat is er zo fijn hier?

De twee Wikkelhouses zijn gemaakt van gerecycled golfkarton, verpakt in een stevige houten jas. De vorm is speels en de materialen natuurlijk: je blijft kijken naar originele vondsten en vormen. Het designthema is doorgevoerd in de meubels. De glazen voor- en achtergevel van de tiny houses zorgen voor veel licht en een buitengevoel. Ons huisje ‘IJsvogel’ had, heel comfortabel, een eigen douche en toilet.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Iedere ochtend staat er een ontbijtbuffet voor je klaar in het restaurant van Stayokay. Je kunt kiezen uit biologisch brood, vers fruit en zoet en hartig beleg. Ontbijten in je huisje of aan de picknicktafel buiten kan ook. In het keukentje zijn alle voorzieningen aanwezig.

Onze tip

De Wikkelhouses staan aan de rand van Nationaal Park De Biesbosch bij Dordrecht. Huur een fiets bij Stayokay en ga op avontuur in de waterrijke natuur. En mis het bezoekerscentrum niet, verderop in de straat. Hier kun je mee met een rondvaartboot of – nog leuker – je eigen kano of elektrische bootje huren en op zoek naar otters en bevers.

Lekker eten

Op een kwartier rijden vind je restaurant Augustus van de gelijknamige Villa. De enorme moestuin wordt hier met veel liefde onderhouden en dat proef je. De chef-kok maakt er een feestje van met net geoogste groenten en kruiden. Mis ook het winkeltje niet voor fijne tuingadgets, stationery en lekkers uit eigen keuken voor thuis.

Vanaf € 99 per nacht, geopend van 1 maart t/m 31 oktober.

Stayokay.com/nl/hostel/dordrecht

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.