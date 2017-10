Het tiny house van Dirk en Eelke

Hoe is dat nou eigenlijk, wonen in een huis van twintig vierkante meter? Wij vragen het aan tiny housers uit binnen- en buitenland. Dirk en Eelke verhuisden 3,5 jaar geleden naar Canada en wonen er in een camper.

Hoe ziet jullie tiny house eruit en waar staat het?

Dirk: “Drieënhalf jaar geleden verhuisde ik met Eelke en onze drie katten naar Canada. In Vancouver kochten we een HMC Motorhome uit 1987, een camper van bijna 11 meter die we The Beast noemen. De buitenkant is nog origineel, de binnenkant hebben we samen gerenoveerd. Wegens weinig tijd en geld bouwden we alles zelf.

Voorheen stonden we met de camper vlak bij Vancouver, op een stuk land van een vriend naast een kerstboom-boerderij waar we veel wilde herten, coyotes, vogels en konijnen zagen. Sinds mei 2017 zijn we op reis, voor onbepaalde tijd. We hebben niet echt een plan, in elk geval willen we veel van Canada en de Verenigde Staten zien. En her en der wat werken om de reis te kunnen bekostigen. Op het moment zijn we in Canmore, Alberta, omgeven door de Rocky Mountains. Een fantastische plek waar we gaan overwinteren.”

Wat zijn je overwegingen om kleiner te gaan wonen, en hoe ging dat in z’n werk?

“Ik heb altijd al een grote passie gehad voor tiny houses. Denk aan boomhutten, bijvoorbeeld. Wonen in Vancouver is duur en we vonden het zonde om een groot deel van ons inkomen te besteden aan huur. Daarom fantaseerden we steeds over het kopen van een oude, gele schoolbus. In 2016 kwam dat idee in een stroomversnelling, toen Eelke en ik ineens minder inkomsten hadden. Het ombouwen van een schoolbus zou te veel tijd kosten, daarom kozen we uiteindelijk voor een camper. In twee maanden tijd hebben we alles gerenoveerd en driekwart van onze spullen verkocht via Craigslist of weggegeven aan het Leger des Heils. Het voelt goed om minder spullen te bezitten.”

Wat maakt wonen in een tiny house zo fijn?

“De kosten. De camper is gekocht, dus we hoeven geen huur te betalen. Daarom is veel werken niet nodig en houden we meer geld over voor leuke dingen.”

“De spullen. Het is goed om te ervaren dat je als mens niet veel nodig hebt. Een dak boven je hoofd en liefde zijn primaire behoeftes, de rest is luxe. Als we iets niet dagelijks gebruiken, doen we het weg. Minder spullen geeft meer ruimte in je hoofd.”

“Omdat wij een huis op wielen hebben, kunnen we het overal mee naartoe nemen. We zijn al op zo veel mooie plekken wakker geworden. We staan dichter bij de natuur en leven veel meer buiten.”

“Eelke en ik leerden zelfvoorzienend te zijn. We kunnen makkelijk een week ergens staan zonder aangesloten te zijn op elektriciteit en water. Hierdoor word je je meer berust van het verbruik.”

Zijn er ook minder leuke kanten?

“Het overwinteren in een camper is niet altijd fijn. In Canada kan het -30 graden worden en een camper is over het algemeen niet goed geïsoleerd. Een grote uitdaging, dus. En omdat we in een kleine ruimte leven, wordt het al snel rommelig. Vooral onze keuken is vaak een troep: we houden van koken en minder van opruimen of afwassen.”

Wat is jullie tip voor als je overweegt om ook simpeler en met minder spullen te gaan leven?

“Gewoon doen. Begin met het wegdoen van wat spullen of ga kleiner wonen. Hoe groter de woning, hoe meer spullen je koopt om de ruimte te vullen. Vraag je af wat je niet dagelijks gebruikt en of het je gelukkig maakt. Dan wordt weggooien of -geven een stuk makkelijker. Klein wonen is met huisdieren (meestal) prima te doen. Wij hebben drie katten die altijd naar buiten gaan, waar we ook staan. Er staan ook veel verhalen op internet van mensen die klein wonen met honden of binnenkatten. Alles is mogelijk, als het geluk van je dieren maar vooropstaat.”

Fotografie Dirk en Eelke