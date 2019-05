Anders reizen: huizen ruilen, vrijwilligerswerk of couchsurfen

Even ertussenuit: niet in een hotel of huisje, maar aan de keukentafel bij een Barcelonees of als vrijwilliger op een schapenboerderij in Canada. Er zijn heel wat andere manieren van reizen.

Huizen ruilen, oppassen op een huis, vrijwilligerswerk doen in het buitenland in ruil voor kost en inwoning. Nieuw is het niet, maar door internet is het veel makkelijker geworden om wereldwijd met elkaar in contact te komen. Net zoals deeleconomie-initiatieven als spullen, maaltijden of auto’s delen, zijn ook dit soort manieren van vakantievieren aan een opmars bezig.

Het begon in de crisistijd, vertelt reistrendwatcher Tessa aan de Stegge. “In de eerste instantie vanuit financieel oogpunt, maar het gaat zeker niet alleen meer om het geld. Ook nu de economie goed gaat, blijft deze vorm van reizen namelijk populair. We zijn wereldburgers geworden. Van over de hele wereld zoeken gelijkgestemden elkaar op en door initiatieven op internet weten we elkaar steeds beter te vinden.”

Bovendien past deze manier van vakantie vieren bij iets wat steeds meer mensen belangrijk vinden: betekenisvol reizen. “We willen liever ergens echt zíjn dan een plek bezoeken. Niet hoppen langs de highlights, maar een unieke ervaring beleven en onze reis betekenis en diepgang geven, bijvoorbeeld door mee te helpen op de boerderij waar je logeert.”

Dat overnachtingen gratis zijn – afgezien van een vast bedrag dat je betaalt voor het platform – is niet alleen fijn, maar houdt de initiatieven ook sympathiek en persoonlijk. Want zodra er wat mee te verdienen valt, zijn er ook slimmeriken die ermee aan de haal gaan. Zoals bij Airbnb – ooit hét voorbeeld van de nieuwe deeleconomie – is gebeurd: in sommige grote steden zijn populaire buurten één groot illegaal hotel geworden.

Bij Couchsurfing zijn reizigers wereldwijd welkom bij gastvrije locals om gratis te overnachten. Dát is pas delen. De hosts vinden het gewoon leuk om reizigers van over de hele wereld te ontmoeten. Tessa aan de Stegge: “Meestal zijn het mensen die zelf veel hebben gereisd. Ze voelen verwantschap met andere reizigers en door hun huis voor hen open te stellen, krijgen ze het reisgevoel weer even terug.”

Vertrouwen

Of je nou ruilt, oppast of logeert: elke reis is uniek, elke keer is het weer leuk en spannend wat je aantreft en of het klikt met de gastheer of -vrouw. En wat vooral ook mooi is aan deze manier van vakantie vieren, is het vertrouwen om wildvreemden toe te laten in het persoonlijkste wat je hebt: je eigen huis. Make the world a little smaller, a little friendlier, dat is het motto van Couchsurfing. En dat is wat het is.

Tekst Anneke Bots Fotografie Paul Hanaoka/Unsplash.com