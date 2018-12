Boshuisje De Hazenhof in Twente

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekend of wat langer ertussenuit. Deze week een boshuisje voor vier personen in Twente: De Hazenhof.

Wat is er zo fijn hier?

We twijfelen nog even wat hier het fijnst is: de ligging op Landgoed Singraven, de open haard of het feit dat je ’s avonds gezellig aanschuift voor het diner bij Steven en Charlotte. Dit 4-persoons rietgedekte huisje ligt in de natuur. Het geritsel van bladeren sust je in slaap, kwetterende vogels wekken je. Wandelingen starten bij de voordeur.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt maak je zelf.

Onze tip

Het kunstenaarsstadje Ootmarsum ligt op fietsafstand. Wandel door de charmante straten, bezoek een galerie en strijk neer op een van de terrassen.

Lekker eten

Reserveer voor de high tea bij Theehuis Dennenoord, waar nog een traditionele afternoon tea wordt geserveerd met scones en clotted cream.

Vanaf € 300,- per weekend

Bijzonderplekje.nl/de-hazenhof

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.