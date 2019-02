Een nachtje slapen in een tiny house #1

Steeds als we op reis zijn, merken we hoe weinig je eigenlijk nodig hebt: een weids uitzicht, wakker worden met het gekwetter van de vogels en versie koffie drinken op de veranda. Een nachtje slapen in een tiny house: je kunt het uitproberen bij deze drie adresjes in Nederland.

Cabin with a view

Arno Schuurs en Paulien van Noort ontwerpen niet alleen tiny houses, maar bouwen ze ook op bijzondere plekken in Nederland. Op een eiland in de stad, aan de oever van een rivier of aan de rand van een Overijssels bos. De wat luxere cabins zijn mooi van buiten, maar juist ook vanbinnen. Denk: regendouche, goede bedden, inspirerende boeken.

Ga voor meer informatie naar Getawaydeluxe.com

De slaap vatten

Op camping Costa Kabrita in het Brabantse Huijbergen staan twee wijnvaten waar je in kunt slapen. Ze heten Bueno Vida (goed leven) en Vida Feliz (gelukkig leven), omdat je geheid een knusse nacht gaat beleven in het grote tweepersoonsbed achter in het vat. Met z’n vieren logeren kan ook: de twee banken aan de voorkant zijn om te bouwen tot bedden.

Ga voor meer informatie naar Costakabrita.nl

Met mini-moestuin

Het tweepersoons tiny house van Anne Sjoukema in het Veluwse bos is maar 22 vierkante meter. Maar door de slimme indeling en omdat binnen en buiten in elkaar overlopen, voelt het veel ruimer. Andere tiny-housers ontmoeten hoeft niet, mag wel: je deelt samen met een paar andere huisjes een ‘social space’: een openluchtbinnenplaats met barbecue, hottub en zelfs een tiny moestuin.

Tiny House Squirrel, info via Instagram: @tiny_house_nl

*Meer tiny adresjes vind je in de special Flow Reizen.

Tekst Fleur Baxmeier Fotografie Getawaydeluxe.com (openingsbeeld), Kosta Cibrata, @tiny_house_nl