Een nachtje slapen in een tiny house #2

Steeds als we op reis zijn, merken we hoe weinig je eigenlijk nodig hebt: een weids uitzicht, wakker worden met het gekwetter van de vogels en versie koffie drinken op de veranda. Een nachtje slapen in een tiny house: je kunt het uitproberen bij deze drie adresjes in Nederland en België.

Slow cabins

Wil je je laten verrassen, boek dan een slow cabin (2-5 personen) op een geheime locatie in de Belgische bossen of weilanden. Je leeft voor even ‘zero impact’ met zelfopgewekte zonne-energie en een reservoir met gefilterd regenwater. Op de display is te zien wat je verbruikt en wat het regenwaterpeil is. Slow koken kan buiten op de barbecue, en je kunt als je wilt een mand met producten van lokale buren bestellen.

Ga voor meer informatie naar Slowcabins.be.

Kleintje Friesland

Op een eiland in het Friese Nationaal Park De Oude Venen staat dit zelfgebouwde mini-huisje met fijn uitzicht. Je slaapt er tussen de ganzen en reeën en als je de wekker op tijd zet, maak je een prachtige zonsopgang mee. ’s Ochtends neem je een frisse duik of kun je kanoën in het meer, waarna er een ontbijtje klaarstaat.

Ga voor meer informatie naar Airbnb.nl/rooms/14245177.

Tiny logeren

Vakantieparken waar je kunt logeren in een mooi ingericht tiny house, ze bestaan. Met een gezamenlijke buitenplaats waar je kunt bubbelen in een hottub of een vuurtje kunt maken. Droomparken heeft twee locaties op de Veluwe en eentje in Limburg.

Ga voor meer informatie naar Droomparken.nl/vakantie_in_een_tiny_house.

Fotografie Slowcabins (openingsbeeld), Droomparken