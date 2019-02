Even offline in Maastricht

Voor wie het weleens wil proberen, een paar dagen offline, is Maastricht een heel fijne plek: in deze bruisende stad vind je namelijk de ‘best of both worlds’.

Er zijn bijzondere verborgen plekken waar je je geest kunt laten afdwalen en Maastrichtenaren ervaren het betere leven door bewust on- en offline te gaan: ‘disconnect to reconnect’ is dan ook een beetje het nieuwe motto van de stad. Slow living ervaar je hier vooral tijdens een doordeweeks verblijf, als het lekker rustig is in de stad.

Stop je telefoon onder in je tas en zet ’m op stil (of laat ’m op je hotelkamer liggen) en vraag aan ‘echte’ mensen de weg in plaats van op Google Maps te kijken. De Maastrichtenaar deelt met alle liefde z’n eigen favoriete restaurant: top tien-lijstjes van de beste restaurants heb je hier dus niet nodig. Vergeet niet zo nu en dan omhoog te kijken, want Maastricht heeft zo veel mooie oude gevels – je ziet de stad dan ineens vanuit een heel ander perspectief.

Vijf favoriete plekken van de Maastrichtenaren zelf:

Stadspark

Langs de eeuwenoude stadsmuur slenteren en de bronzen beelden bekijken, met op de achtergrond het kabbelende water van de rivier de Jeker.

Maastricht Underground

Onder de stad ligt een heel stelsel van gangen en tunnels, met een mooi historisch verhaal. Geen licht, geen geluid, geen wifi… Maastrichtunderground.nl

Onze Lieve Vrouwebasiliek

Een van de oudste kerken van Nederland en steeds weer een bijzondere plek om even in stilte te zitten (en misschien een kaarsje op te steken). Onze Lieve Vrouweplein 7, Sterre-der-zee.nl

Sphinxkwartier

Een wijk met voormalige fabrieken, die inmiddels in gebruik zijn genomen door creatieve ondernemers. Ook een aanrader is de nieuwe Lumière Cinema in de voormalige timmerfabriek: met uitzicht op de romantische haven ’t Bassin. Lumiere.nl

Buiten

Dat de natuur zo dichtbij is, is een van de leukste dingen aan Maastricht. Na nog geen half uur wandelen ben je al in het prachtige mergellandschap van de Oehoevallei (met kans op het zien van een ree of een oehoe). Ook mooi: de wijngaarden van de Apostelhoeve in het Jekerdal, het warmste plekje van Nederland.

Fotografie Thom Frijns/Unsplash.com