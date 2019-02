rustige plekken in rotterdam

Heerlijk, in de stad wonen (of er een dagje heen gaan), maar soms is het fijn om even uit de drukte te stappen en een stille wandeling te maken of gewoon wat te mijmeren op een bankje. In deze serie gaan we op zoek naar rust en kalmte in de stad, deze keer in Rotterdam.

Op Instagram deden we een oproep: waar vind jij rust in de stad? Aan de hand van alle reacties en suggesties maakten we twee lijstjes: een van groene plekken en een van koffietentjes en restaurants.

Groen en natuur

Rotterdam heeft een aantal grote, bekende parken waar je van de rust en natuur kunt genieten. Bijvoorbeeld het Museumpark, Het Park (bij de Euromast), het Zuiderpark en het Kralingse Bos. Maar er zijn ook nog een aantal groene, meer verborgen plekken.

Trompenburg Tuinen & Arboretum (Kralingen)

Naast het stadion van Excelsior ligt de grootste botanische tuin van Rotterdam. In het voorjaar is het er extra mooi, als alle bollen tot bloei komen.

Aan de rand van de Kralingse Plas ligt deze mooi aangelegde botanische tuin. Met onder meer een vijver, kas, medicinale tuin en rosarium.

Tegenover Het Park ligt deze historische tuin, die een echte oase van rust is zo midden in het centrum. Blikvanger is de Libanonceder uit 1860.

Het welbekende Stadhuis aan de Coolsingel heeft ook een binnentuin waar je even op adem kunt komen tussen het winkelen in het centrum door.

Vlak bij Diergaarde Blijdorp ligt dit stadspark waar genoeg plek is om te picknicken, een boek te lezen of te vissen in de visvijver.

Het Groot Handelsgebouw heeft een groot groen dakterras waar je gratis gebruik van mag maken. De beplanting is aangelegd door Stek en je hebt er een mooi uitzicht over de stad.

Een knusse tuin aan de Kralingse Plas. Dwaal over de talloze bruggetjes, lees een boek op een bankje met uitzicht over de plas of geniet van de stilte aan de rand van de steiger.

Koffietentjes en restaurants

Koffietentjes en restaurants in overvloed, binnen én buiten het centrum. We maakten een lijstje met aanraders om tot rust te komen en te vertragen.

Andere plekken

Ook hier is het (bijna) stil:

Lantarenvenster (Kop van Zuid)

Een theater voor film en muziek. Lantarenvenster draait films die doorgaans niet in de reguliere bioscopen te zien zijn, zoals documentaires, wereldfilms en klassiekers. Ook kun je er jazzconcerten bijwonen.

In Rotterdam zijn de historische plekken wat minder vanzelfsprekend, omdat het grootste gedeelte na 1945 is gebouwd. Maar in historisch Delfshaven kun je nog even helemaal terug in de tijd en genieten van de oude, karakteristieke huizen en haven.

Hier vind je het echte ouderwetse theatergevoel in een klein en intiem theater. De voorstellingen lopen uiteen: van cabaret tot muziek en van toneel tot talkshows.

De passies voor kinderboeken en koffie van eigenares Petra komen hier samen. We schreven al eens over Ver van Hier in de Flow-special Boeken & lezen.

Al ruim 40 jaar een begrip op de Oude Binnenweg, en een verzamelplek voor liefhebbers van literatuur.

Hier staat een een mix van kaskrakers en filmhuisfilms op het programma. Extra leuk is de klassieke inrichting.

Niet echt een ‘verborgen’ of onbekend plekje, maar wel een oase van rust. Hier kun je urenlang dwalen, door boeken en tijdschriften bladeren aan de leestafels of koffiedrinken in het koffiehoekje.

*Eerder schreven we over rustige plekken in Amsterdam en Utrecht.

Fotografie Quirine Brouwer