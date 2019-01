We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. Met de tiny houses van Nutchel ga je even terug naar de basis.

Wat is er zo fijn hier?

Verspreid in het bos en in de heuvels liggen de tiny houses en cabins, een uurtje rijden ten zuiden van Eindhoven. Hier geen prikkels en to do-lijstjes, maar gewoon even niets. Er zijn cabins voor 2 personen tot boomhuisjes met plek voor 5. Niet heel groot, maar toch met alles wat je nodig hebt voor een comfortabel verblijf. Geluk zit hier in de kleine dingen. Genieten van de stilte en het groen, even van de radar zijn, een vuurtje stoken in de houtkachel, een boek lezen…

Wat krijgen we voor ontbijt?

Bij het opstaan stook je de houtkachel op, zet je een ketel met water op en wacht je geduldig tot het lekker warm is. Ontbijt kun je van thuis meenemen. Geniet op je gemak terwijl je de natuur op je in laat werken.

Onze tip

Bereid je voor op een weekend helemaal niets moeten. Wandelen in de omgeving, spelletjes spelen, lezen. Het mag allemaal een tandje trager.

Lekker eten

De gezamenlijke ontmoetingsplaats is de Cosy Tipi, waar in de zomermaanden twee keer per week een BBQ wordt georganiseerd.

Vanaf € 255 per weekend

Nutchel.be

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.