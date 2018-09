Vakantiehuis Dromen onder de Bomen in Zuid-Limburg

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. Vakantiehuis Dromen onder de Bomen ligt in de heuvels van Zuid-Limburg. Een perfecte plek om je een paar dagen terug te trekken.

Wat is er zo fijn hier?

Verse bloemen op tafel, de koffie die klaarstaat, opgemaakte bedden: je aankomst bij Dromen onder de Bomen begint al fijn. Dit knusse en met liefde gerenoveerde vakantiehuis ligt tussen de fruitbomen, met appelbomen in de boomgaard en een notenboom voor de deur. Het lijkt net een stukje Frankrijk in Nederland. Het terras aan de zijkant is een fijne plek voor je eerste koffie van de dag.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt maak je zelf in de goed uitgeruste keuken. Tijdens de zomermaanden pluk je wat fruit in de tuin voor je ontbijt.

Onze tip

Neem een stapel boeken mee en plan helemaal niets. Zoek een plekje in de tuin of bij minder mooi weer in de pipowagen die naast het huis staat. Kom tot rust en geniet van de omgeving.

Lekker eten

In het dorpje Margraten vind je Loods81, langs de Rijksweg. Wandel ernaartoe, trakteer jezelf op koffie met iets lekkers op het terras en neem voor ‘thuis’ een selectie van de smakelijke traiteurgerechten mee.

Vanaf € 295 per weekend

Dromenonderdebomen.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.