Wandelingen in Noord-Holland

Je hoofd leegmaken, bijkletsen met een vriend of gewoon genieten van de buitenlucht. Omdat we van wandelen houden, maakten we een serie met routes per provincie. Deze keer: op stap in Noord-Holland.

Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Overveen

Aan de Noord-Hollandse kust vind je het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Een groot duingebied met veel variatie. Er zijn verschillende wandelingen, maar met die van de ANWB zie je het meest van het Nationaal Park. Als je geluk hebt kun je er ook meerdere dieren zien: reeën, damherten, vossen, konijnen, wisenten, Schotse hooglanders en de Konikpaarden. De wandeling is 16 kilometer en je loopt hem in ongeveer 4 uur.

NS-wandeling Landgoed Groeneveld, Baarn

Tijdens deze wandeling loop je van station naar station: van Baarn naar Hilversum Media Park. Je komt langs het Landgoed Groeneveld, een park in romantische Engelse landschapsstijl. Vervolgens loop je over de uitgestrekte Zuider- en Westerheide, waar Charolais-runderen razen. Omdat je twee keer langs een bushalte komt, kun je zelf kiezen of je 8, 11 of 15 kilometer wandelt.

OV-stapper Texel

OV-stappers zijn de oude NS-wandelingen die nog steeds goed staan aangegeven. Deze tweedaagse wandeling neemt je mee door het gevarieerde duingebied van Texel, en je komt ook langs bossen en grote stukken strand. Je begint in Den Helder en eindigt in De Cocksdorp, en je slaapt een nachtje in De Koog. In totaal loop je ongeveer 40 kilometer, maar je kunt er ook voor kiezen om één dag uit te trekken voor de wandeling en alleen naar De Koog te lopen (21,5 kilometer).

Fotografie Nationaal Park Zuid Kennemerland, @Loopmeesters, @Miekebaljet, @Henkh53, @styling_karin, @Ricardobroekhuizen