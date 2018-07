Sjoerd Commandeur wil het plezier, de rust en de ruimte die hij als kind heeft gekend doorgeven via ‘workations’: werkvakanties in de natuur voor ondernemers uit de stad.

“Samen met mijn vriend André woon ik in het centrum van Amsterdam, maar ik voelde de laatste jaren steeds sterker dat ik de natuur miste. Ik ben opgegroeid in Wormer, een dorp in Noord-Holland, waar ik vanuit de achtertuin zo kilometers over de velden kon kijken. Was ik klaar met mijn huiswerk, dan speelde ik tussen de koeien of wandelde ik met de honden langs de meren.

André is freelance filmmaker en we huurden geregeld een huisje op de Veluwe om daar te werken. In Amsterdam zijn constant prikkels, vrienden die langskomen, nieuwe series op Netflix die je per se moet zien. Op het moment dat je ver van dat alles in een bos zit, ben je daar écht. Er is geen afleiding, alleen een weids en open gevoel. Daardoor waren we productiever, geconcentreerder en creatiever dan thuis. Ik liep ondertussen al een tijdje rond met het idee om iets voor mezelf te beginnen.”

Lees ook: Marijes favoriete koffietentje

“Tijdens een van die werkweekenden kwam ik op het idee voor de workations in de natuur: midweken voor ondernemers, freelancers en zzp’ers uit de stad die net als André en ik af en toe weg willen uit de dagelijkse routine. Even een andere omgeving, een ander ritme. De deelnemers hebben allemaal verschillende disciplines en werken ieder aan hun eigen projecten, maar op de eerste avond hebben we een gezamenlijk moment waarop je deelt wie je bent, wat je doet en welke doelen je hebt.

Het mooie is dat er daarna meestal meteen een kruisbestuiving ontstaat: ‘O joh, dat kan ik wel voor je doen’, of: ‘Als ik jou was, zou ik dit zus of zo aanpakken.’ Dat is de kracht van dit programma, in combinatie met het natuuraspect. Je loopt de deur uit en staat midden in het bos, op de hei of waar het huisje of de villa dan ook staat.

Dat geeft een gevoel van vrijheid en ontspanning: hè hè, ik ben ergens waar ik niet word opgejut. Je hoofd wordt leger, je bent meer gefocust en daardoor krijg je meer gedaan. Ik noem het een workation, omdat dat precies is wat het is: een vakantie waarin wordt gewerkt. En er wordt nog lekker gekookt ook.”

Op Villaforum.nl vind je welke workations er al zijn georganiseerd en welke nog komen.

Lees meer over werken in de natuur in Flow 4.

Tekst Fleur Baxmeier Fotografie Christin Hume/Unsplash.com