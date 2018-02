Eten met aandacht

Mindfulnesstrainer Rian Tange geeft mindful-etenworkshops in restaurant Uit je Eigen Stad in Rotterdam: je proeft veel meer als je er de tijd voor neemt.

“Verassend, hoor ik vaak. Deelnemers verbazen zich erover dat er zo veel meer in eten zit dan ze denken. Ons eetgedrag is doorspekt met gewoontes. Dat begint al in de ochtendspits. We eten wel, maar vaak op de automatische piloot. Tijdens de workshop leer ik mensen om naar voedsel te kijken als jonge kinderen. We pakken het eten op, ruiken eraan, spelen ermee en proeven het zoals een baby zijn eerste korstje probeert.”

Lees ook: Workshop handlettering

“Toen ik met cursisten een aardbei ging eten alsof het de eerste keer was, kwamen we unaniem tot de conclusie dat-ie veel meer is dan een glanzend, rode, zoete vrucht. Een aardbei is eigenlijk best ruw en helemaal niet zo zoet. Door oude smaakconcepten los te laten en met een open blik te proeven, ga je het eten opnieuw beleven. In de workshop is niet alleen aandacht voor wát je eet, maar ook voor hóe je eet. Zo maakt je tong automatisch een golfbeweging naar achteren als je een slok water neemt. Terwijl je een rozijn meteen tussen je kiezen stopt om erop te kunnen bijten.

Ik sluit mijn workshop af met een lunch met zelfgebakken brood, salades en vis om het geleerde in de praktijk te brengen. Het is fascinerend om te zien wat er gebeurt als je stopt met schrokken en écht gaat proeven. Gebruik voortaan de eerste twee minuten om bewust te kijken, ruiken en kauwen. Eten moeten we toch, waarom zouden we het niet met aandacht doen? Dat brengt zo veel rust en ruimte in een dag.”

Ook een keer mindful lunchen? Surf naar Uitjeeigenstad.nl of kijk op de site van Rian Tange, Dewereldvannu.nl.

Tekst Otje van der Lelij Fotografie ©Ali Inay/Unsplash