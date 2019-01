rustige plekken in amsterdam

Heerlijk, in de stad wonen (of er een dagje heen gaan): je kunt overal op de fiets naartoe en er is altijd wat te doen. Maar soms is het fijn om even uit de drukte te stappen en een stille wandeling te maken of gewoon wat te mijmeren op een bankje. In deze serie gaan we op zoek naar rust en kalmte in de grote stad. We trappen af met Amsterdam.

Op Instagram deden we een oproep: waar vind jij rust in de grote stad? Aan de hand van alle reacties en suggesties maakten we dit lijstje. Fijn voor als je gewoon even tussen het groen wilt zijn zonder er kilometers voor te hoeven reizen.

Groen en natuur

In Amsterdam kennen we allemaal het Vondelpark en Museumpark wel, maar daar ga je niet per se voor je rust naartoe. Gelukkig zijn er veel verstopte, groene plekken waar je even weg kunt zijn van alle hectiek in de grote stad. Bijzonder in Amsterdam zijn bijvoorbeeld de hofjes, waar het verrassend stil is – soms zelfs in hartje centrum.

Het Siegerpark (Nieuw-West)

Een klein park aan de Sloterweg. Extra leuk: er staan een aantal moderne beeldhouwwerken die zijn uitgeleend door het Stedelijk Museum.

Een klein en rustig park waar je in de winter goed kunt schaatsen en waar de ooievaar, kievit, kleine karekiet en blauwborst te spotten zijn.

De laatste buitenplaats in Amsterdam. Op zondagen is Huize Frankendael voor het publiek geopend, is er een markt en in het koetshuis bevindt zich een restaurant.

Het Begijnhof is steeds minder een geheim, maar het blijft een fijne plek om even uit de drukte van het Spuiplein te stappen. Geniet van de prachtige huisjes, het Engelse kerkje en de rust. Kijk ook eens op Amsterdamsehofjes.nl voor alle andere hofjes in de Jordaan en andere wijken.

Iets verder van het centrum, maar dan heb je ook wat: in dit grote, kunstmatig aangelegde bos is er genoeg te doen. Geniet van het strandje, maak een lange wandeling, bezoek een van de vele evenementen of, onze favoriet: knuffel pasgeboren lammetjes op de Geitenboerderij.

Ga je liever het water op (of in), bezoek dan een van de vele zwemstrandjes die hier te vinden zijn.

Een fijn park dat wat minder bekend en vol is dat het Vondelpark. In de recensies op TripAdvisor wordt er gezegd: “Het ideale park om de stress van een grote stad te ontvluchten”.

In het voorjaar extra mooi vanwege alle prachtige bloemen die door het park heen te vinden zijn.

Koffietentjes en restaurants

Sommige koffietentjes zijn een oase van rust, ook al liggen ze misschien in een drukke straat of midden in het centrum. Het voelt alsof je ineens in een heel andere wereld bent.

Zoku (Oost)

Dit hotel heeft een geweldig groen dakterras waar het fijn ontspannen is. Ook als het regent, ervaar je binnen dat buitengevoel dankzij de kassen vol planten die er staan.

Om de hoek bij de Hermitage in Amsterdam zit deze prachtige hoftuin waar je ook nog eens lekker kunt eten. Het motto is hier: ‘eat well, do good’.

Dit koffietentje op de Wallen zit verstopt in een oude kerk en heeft een knus terras in de tuin. Fijn om even te ontsnappen van alle stadsdrukte.

Een restaurant in een oude koeienstal, met een picknickplaats bij een hooischuur en een knusse B&B in het voormalig voorhuis. Waan je even helemaal in het boerenland niet ver van het centrum.

Gelegen aan de rand van het Westerpark is dit een echt stukje rust midden in de stad. Je kunt er wat eten of bijvoorbeeld een yogales volgen. Extra bijzonder: de Buurtboerderij wordt volledig gerund door vrijwilligers.

Midden in het Erasmuspark kun je hier genieten van verse sapjes en diverse muzikanten die regelmatig optreden.

Leuk als je zelf geen katten hebt of mag, maar ze wel heel leuk vindt: in dit café lopen er acht vrij rond. Door de inrichting (net een gezellige huiskamer, en er wordt homemade lekkers geserveerd) voel je je al snel thuis. Wel even van tevoren reserveren.

Op dit evenemententerrein op de NDSM-werf is van alles te doen: van een lesje yoga aan het water tot luisteren naar fijne muziek.

Andere plekken

Ook hier is het lekker stil:

Botanische tuin Zuidas

De Hortus Botanicus (in Oost, Plantagebuurt) is de bekendste botanische tuin van Amsterdam, maar de Vrije Universiteit heeft er ook eentje. Hier kun je genieten van talloze planten en rondstruinen in bijvoorbeeld de varen- of rotstuin.

Haal je eigen fruit en groente van het seizoen bij deze fruittuin. Op dit moment kun je bijvoorbeeld paddenstoelen en witlof verzamelen, en in het voorjaar pluk je er je eigen fruit. Zelfs als er niets te oogsten is, ben je altijd welkom in de boomgaard om lekker tussen de kippen rond te lopen of de koeien te voeren.

Een suggestie die we meerdere malen in onze inbox kregen: de ultieme plek om te ontspannen volgens Flow-lezers. Naast yogalessen volgen kun je ook terecht in de gezellige woonkamer voor een gezonde maaltijd of vers sap.

Verborgen tussen de weilanden ligt het Rijk van de Keizer. Bezoek de moestuin, volg een kookworkshop of geniet simpelweg van de omgeving.

Een tip van onze eigen Astrid: met het pontje naar de overkant en genieten van de rust in het filmhuis EYE. Inclusief restaurant met groots uitzicht over het water.

‘Het hoogste stadsplein van Nederland’, zoals op de website staat. Bekijk de tentoonstelling Energetica of het prachtige uitzicht over Amsterdam.

