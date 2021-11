Er komt een veerdienst van Nederland naar Noorwegen

Met de boot van Nederland naar Noorwegen met een rechtstreekse veerbootverbinding, het kan vanaf april.

Opstappen doe je bij Eemshaven in Groningen, waar de boot drie keer per week vertrekt naar Kristiansand in Noorwegen. De overtocht duurt zo’n achttien uur en voor een retourtje inclusief hut om in te slapen betaal je zo’n 225 euro per persoon. Neem je de auto mee, dan kost dat 25 euro extra.

Verduurzaming

Tientallen jaren geleden waren er al meerdere veerverbindingen tussen Nederland en Noorwegen, maar door de opkomst van goedkope vliegreizen werden die steeds minder populair. Nu we steeds bewuster bezig zijn met duurzaam leven en het milieu, is er weer meer behoefte aan zo’n boottocht. Niet alleen de boot doet het goed trouwens, ook de trein wordt steeds populairder. Een mooie ontwikkeling.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Ansgar Scheffold/Unsplash.com