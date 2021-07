3 pelgrimstochten in Europa om te bewandelen

Steeds meer mensen ontdekken de pelgrimstocht. Bijvoorbeeld omdat ze toe zijn aan wat avontuur of tijd voor zichzelf – en soms is het dan fijn om een doel te hebben. Drie voettochten in Europa.

Camino de Santiago naar Spanje

De bekendste: de Camino Francés, van Saint Jean Pied de Port in Frankrijk naar Santiago de Compostela in Spanje. De hele route is zo’n 800 kilometer en gemiddeld doe je er zo’n 6 weken over. Vind je het geen probleem om iedere dag 25 tot 30 kilometer te lopen, dan ben je er in ongeveer 34 dagen. Onderweg loop je door de natuur én kom je langs verschillende dorpen en steden zoals Pamplona.

Omdat de route zo populair is, kom je vaak mensen tegen van over de hele wereld.Als je een pelgrimspas hebt, kun je goedkoop eten en slapen in een refugio (in een slaapzaal). Met diezelfde pas kun je ook een oorkonde krijgen in Santiago de Compostella.

Naast de Camino Francés zijn er nog veel meer routes die je naar Santiago de Compostela brengen. Zo kun je ook kiezen voor de wat rustigere Camino Del Norte, een route die langs de Noord-Spaanse kust gaat.

Meer informatie over deze pelgrimstocht (en andere in Europa) vind je hier.

Sint-Olavsroute naar Noorwegen

De noorderlijkste pelgrimsroute in de wereld: van Zweden naar Noorwegen via de Sint-Olavsroute. In totaal kent deze pelgrimsroute 6 varianten, maar allemaal komen ze uit bij de Nidarosdomen-kathedraal in Trondheim. Vertrek je vanaf Selånger in Zweden, dan loop je in totaal 564 kilometer naar je eindbestemming.

Je kúnt de tocht in zo’n 3 tot 4 weken lopen. Maar wil je echt de tijd nemen, dan doe je er ongeveer 6 weken over. Overnachten kun je in je eigen tentje (wildkamperen is overal toegestaan in Zweden en Noorwegen), of je slaapt in berghutten of bij mensen thuis.

Meer informatie over deze pelgrimstocht vind je hier.

Het Pieterpad in Nederland

Je hoeft niet ver te reizen om een (pelgrims)tocht te lopen, we hebben er ook gewoon een in eigen land. Tijdens deze tocht loop je van Pieterburen in Groningen naar Maastricht in Limburg, in totaal zo’n 500 kilometer. Een officiële pelgrimsroute is het niet. Het Pieterpad is tussen 1975 en 1981 gelopen en beschreven door 2 Nederlandse vrouwen, en daarmee dus vrij nieuw. Overnachten doe je in hotels, B&B’s of bij mensen thuis. De route is verdeeld in 26 etappes en je doet er ongeveer 4 weken over. Veel mensen lopen de route in etappes.

Meer informatie over deze tocht vind je hier.

Nog meer langeafstandswandelingen in Nederland.

Fotografie Nina Lindgren/Unsplash.com