Flow on the go: een fietstocht rondom Vaassen (Gelderland), Olst en Deventer

Een wandeling, restaurant of expositie. In deze rubriek delen redactieleden van Flow leuke, mooie of bijzondere plekken waar ze zijn geweest én wat ze ervan vonden. Deze keer: online redacteur Rachel maakte een fietstocht.

Ik ben eigenlijk altijd al fan van fietsen en heb inmiddels drie fietsen (op elke plek waar ik veel kom staat er een). Sinds een tijdje is daar een nieuw exemplaar bijgekomen: de racefiets. Ik oefende een paar weken terug op de fiets van de vader van mijn vriend, en dat beviel goed. Ik moest nog een beetje wennen aan de houding, het bijzondere zadel en de helm, maar ik fietste vijftig kilometer en dan ben je opeens veel verder dan met een gewone fiets, wat ik dan weer heel leuk vond.

Van Vaassen naar Deventer

Ik kom zelf uit het Gelderse plaatsje Vaassen en ken deze omgeving best wel goed. Daarom deel ik graag met jullie de route die we fietsten, maar dan wel met een kleine twist. Op de racefiets is het namelijk fijn om op harde wegen te rijden, waar niet al te veel tegenliggers rijden, maar volgens mijn moeder (die verslaafd is aan kaartlezen en knooppunten) zijn er nog mooiere kleine paadjes om van Vaassen, naar Deventer, Olst en Wijhe en weer terug naar Vaassen te komen. Extra leuk trouwens: je komt onderweg twee keer een pontje tegen, waar je mee over de IJssel gaat.

Het is een route die slingert door verschillende Gelderse en Overijsselse dorpen. Vind je het fijn om ergens een pauze te nemen? Er zijn genoeg gezellige restaurantjes op de route, wij aten een broodje en dronken een kopje koffie bij St. Maxime in Deventer, dicht bij het pontje en de IJssel.

Knooppunten

Download dus de knooppunten app op je telefoon, schrijf de knooppunten ouderwets op een briefje of neem, net als mijn moeder, de kaart mee de fiets op.

Startpunt: Vaassen (Gelderland) 76 – 79 – 81 – 55 – 34 – 18 – 86 – 56 – 48 – 14 – 64 – Deventer – 55 – 60 – 56 – Olst – 59 – 46 – 41 – 40 – 35 – 54 – 30 – 29 – 32 – pont Wijhe – 31 – 66 – 92 – 96 – 28 – 93 – 04 – 20 – 86 – 51 – 13 – 37 – 99 – 78 – 76 – Vaassen.

Tekst en fotografie Rachel Vieth