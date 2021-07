Het Nederlands Kustpad lopen: 721 kilometer langs de kust

Je bent even onderweg, maar dan heb je wel een van de mooiste wandelpaden van Nederland gelopen. Het Nederlands Kustpad loopt van Sluis naar Friesland, en de zee is nooit ver weg.

Het is met zijn 721 kilometer niet alleen het mooiste pad (samen met het Pieterpad), maar ook het langste. De route is opgedeeld in drie delen om het overzichtelijker te maken.

Deel 1 (Sluis – Hoek van Holland)

Het eerste deel van het pad is zo’n 210 kilometer lang en begint in het zuidelijkste puntje van Nederland, vlakbij de Belgische grens. Al wandelend ontdek je de kustlijn van Zeeland. Je loopt voornamelijk door de duinen, ziet veel dijken en dammen en de zee is is altijd je metgezel.

Deel 2 (Hoek van Holland – Den Oever)

Te voet door Zuid- en Noord-holland, door rijke natuur, over vaak onverharde paden. Je loopt niet alleen langs buitenplaatsen en bollenvelden, maar ook over de boulevards van Katwijk en Egmond. Hier en daar pik je een stukje strand mee en je komt ook door steden als Den Haag en Haarlem. Dit deel van de route is zo’n 233 kilometer lang.

Deel 3 (Stavoren – Bad Nieuweschans)

In het laatste deel van de tocht loop je vanuit Noord-Holland richting Friesland en Groningen. 268 kilometer lang ligt het waddengebied aan je voeten. Er is altijd een mooi uitzicht en als je landinwaarts trekt kun je genieten van de polders met graanakkers en koolzaadvelden.

Het Nederlands Kustpad lopen

Zin om de tocht te gaan wandelen? Je kunt hem in één keer lopen, maar je kunt er ook voor kiezen om af en toe een paar étappes te doen. Je kunt GPX-bestanden downloaden voor je GPS of telefoon, maar er zijn ook 3 wandelgidsen (één per deel van de tocht) waarmee je de route af kunt leggen. Maar een gids heb je niet persé nodig, de route is zo goed gemarkeerd dat je bijna niet kunt verdwalen.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Visual Stories/Unsplash.com