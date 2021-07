Hikes in Europa: 3 lange wandeltochten

We kennen bijna allemaal de Camino Francés en ook het St. Olavspad door Noorwegen en Zweden wordt steeds bekender. Welke lange wandeltochten zijn er nog meer? We tippen drie lange hikes in Europa.

Dingle Way, Ierland

Perfect als je in bent voor een stevige wandeling langs kliffen, omringd door de bergen. Tijdens deze route van 180 kilometer loop je veelal over smalle weggetjes – door de Ieren ‘boreens’ genoemd – en over stranden. Onderweg kom je allerlei kleine dorpen tegen, waar in de pubs vaak traditionele muziek wordt gespeeld. Je doet er zo’n zeven tot tien dagen over en de beste tijd om te gaan is van april tot mei of van september tot oktober. Enne: vergeet je regenkleding niet!

Westweg, Duitsland

Je wandelt regelrecht een sprookje van Grimm in tijdens deze lange wandeling door het Zwarte Woud. Je start in Pforzheim en eindigt in Bazel, Zwitserland. Onderweg kom je langs prachtige uitzichtpunten, watervallen, kraakheldere meren en natuurlijk loop je ook door de bossen. Handig om te weten is dat het een intensieve hike is, wees dus goed voorbereid voordat je vertrekt. De route is 285 kilometer en je doet er ongeveer twee weken over.

Portugese kustwandeling, Portugal

Deze kustwandeling wordt ook wel de Caminho Português genoemd en brengt je van Porto naar Santiago de Compostela. Fijn voor als je wel een pelgrimstocht wilt lopen maar niet de tijd hebt om er lang tussenuit te gaan. Zoals de naam van de route al aangeeft loop je langs de kust van Portugal richting Spanje. De route bedraagt 280 kilometer en loop je in zo’n elf tot twaalf dagen.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie uitgelichte afbeelding Heather Mount/Unsplash.com