Pelgrimsroute: St. Olavspad door Zweden en Noorwegen

Steeds meer mensen ontdekken de pelgrimstocht en ook het St. Olavspad door Noorwegen en Zweden wordt steeds populairder. Meer over de route.

De noordelijkste pelgrimsroute in de wereld: van Zweden naar Noorwegen via het St. Olavspad. In totaal kent deze pelgrimsroute 6 varianten, maar allemaal komen ze uit bij de Nidarosdomen-kathedraal in Trondheim. Vertrek je vanaf Selånger in Zweden, dan loop je in totaal 564 kilometer naar je eindbestemming. Je kunt er ook voor kiezen om alleen door Noorwegen te lopen en te starten vanaf Oslo, dit wordt het Gudbrandsdalen-pad genoemd, in totaal 643 kilometer.

Overnachten op het St. Olavspad

Overnachten kun je in je eigen tentje (wildkamperen is overal toegestaan in Zweden en Noorwegen). Vind je wildkamperen te avontuurlijk, dan zijn er ook genoeg campings om je tentje op te zetten. Liever een dak boven je hoofd? Er zijn ook genoeg herbergen, hotels en B&B’s. Je kunt dus zelf kiezen hoe comfortabel je reist en hoe duur je de overnachtingen maakt.

Zolang doe je erover

Je kúnt de tocht in zo’n 4 weken lopen, zowel vanuit Zweden als vanuit Noorwegen. Maar wil je echt de tijd nemen, dan doe je er ongeveer 6 weken over. Het is namelijk ook belangrijk om af en toe een rustdag in te plannen om blessures te voorkomen, en soms ben je op zo’n mooie plek dat je er liever nog een nachtje extra blijft.

Trainen voor een pelgrimsroute

Een trektocht is een stuk intensiever dan je dagelijkse ommetje. Vergeet daarom ook niet te trainen voordat je start aan een lange wandeling. Je kunt de spieren in je benen versterken met krachttraining en door alvast een weekendje met een rugzak te lopen kan je lichaam ook wennen aan veel gewicht meedragen.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Torbjorn Sandbakk/Unsplash.com