Vogelspotten: 7 oogverblindende vogels uit de Lage Landen

Door vogelspotten sta je meer in contact met de natuur, het werkt therapeutisch en herinnert je aan een universum zonder opdringerige mailbox. De Vlaamse journalist Eline van Lancker deelt zeven vogels uit de Lage Landen.

1. IJsvogel

De toegankelijkste vogel in dit lijstje, die zelfs boven vijvers van stadsparken weleens voorbijflitst. Vaak speuren ze vanaf een laaghangende wilgentak naar visjes, waar ze vliegensvlug op neerduiken.

2. Korhoen

Deze pronkvogels met uitwaaierende pluimenstaart en felrode kamwenkbrauwen staan vooral bekend om hun theatrale baltsgedrag. De laatste exemplaren scharrelen in Nederland rond in Nationaal Park Sallandse Heuvelrug en in België in de Hoge Venen.

3. Bijeneter

De bijeneter zou niet misstaan in de Peruaanse jungle, meteen herkenbaar aan de explosie van gele, groene, blauwe en roodbruine penseelstreken. Vooral in Zuid-Europa is hij thuis, al breidt hij door de klimaatverandering zijn biotoop steeds verder uit naar het noorden.

4. Hop

Met zijn weelderige indianentooi en vlinderachtige vliegstijl lijkt de hop eerder een toerist uit de tropen. Toch is het een op-en-top Europese vogel, die (in zeer beperkte mate) ook in België en Nederland broedt.

5. Goudvink

Omwille van zijn koraalrode verenkleed werd de goudvink in het verleden gretig bejaagd door vogelvangers. Gelukkig wordt deze kleurige bosvogel intussen beter beschermd, waardoor je hem in naaldbossen en boomgaarden geregeld terugvindt.

6. Kerkuil

De kerkuil valt op met zijn hartvormige, spierwitte gezichtssluier en gitzwarte ogen, die hem in combinatie met zijn mysterieuze nachtelijke activiteiten een spookachtig aura geeft. Je zult dan ook bij volle maan ’s nachts op de loer moeten liggen om hem in vol ornaat te aanschouwen.

7. Baardmannetje

Het baardmannetje onderscheidt zich door zijn opvallende bakkebaarden en stijlvolle kleurenpalet. Onder meer op de Waddeneilanden en de Oostvaardersplassen kun je het zien dansen over het riet.

Meer lezen

Tekst Eline van Lancker Fotografie Hans Veth/Unsplash