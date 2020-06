Flow Slow Route in Museum van de Geest

Al sinds we Flow maken, hebben we één grote wens: een plek creëren waar je Flow kunt beleven. Vanaf oktober is het een feit. Samen met het Museum van de Geest in Haarlem stelden we de Flow Slow Route samen, met veel bijzondere kunst.

Slow Art, of Slow Looking, begon in 2008. De altijd drukke internetpionier Phil Terry besloot zichzelf in het museum eens wat rust te gunnen: hij ging een uur voor een schilderij zitten, nam dat goed in zich op en liep dan pas door. Een jaar later nodigde hij een paar vrienden uit om samen een stuk of vijf kunstwerken echt goed te bekijken. Ze waren zo verrast door wat ze nu ineens allemaal zagen, dat ze besloten er een jaarlijks terugkerende dag van te maken. Inmiddels wordt Slow Art Day elk jaar gehouden in musea van Berlijn tot Boston en van Florence tot Londen.

Op de route

In Haarlem kun je binnenkort (vanaf oktober 2020) van elke dag een Slow Art Day maken. Tijdens het lopen van de route leiden we je in een uurtje langs de Flow-selectie met vijf heel bijzondere kunstwerken, terwijl je onderweg meer hoort over de kunstenaar, het werk en waarom het zo bij Flow past. De komende tijd vertellen we meer over wat er allemaal te zien is. Wel kunnen we alvast verklappen dat je werk van de Japanse ‘polkadot princess’ Yayoi Kusama zult tegenkomen. In Flow 2-2020 stond een groot verhaal over haar leven.

Mental health

Het Museum van de Geest vraagt aandacht voor het talent en de veerkracht van de geest. Samen maken we ons sterk voor meer aandacht en bewustwording rondom mental health, en wat je zelf kunt doen om daarvoor te zorgen.

Tot die tijd…