4 levenslessen uit de tuin

Vooral in drukke tijden wil journalist Jeannette Jonker maar één ding: de tuin in. Daar leert ze niet alleen veel over bloemen en planten, maar ook over het leven en zichzelf. 4 inzichten.

Je hebt niet overal controle over

Overal controle over houden is in een tuin onmogelijk. Er gebeurt steeds van alles wat je niet kunt voorspellen. De natuur is grillig. Het enige wat je kunt doen, is je ideeën en plannen bijsturen en accepteren dat niet alles gaat zoals je wilt. Tuinontwerper Silvia Dekker: “Je kunt niet anders dan je schikken naar de omstandigheden. Soms doen planten het bijvoorbeeld niet goed op een bepaalde plek, dan moet het dus anders. Dat is niet erg, want soms komt er iets beters voor in de plaats of blijkt een plant op een andere plek veel mooier te staan.” Focus op andere dingen

Door zo in het moment bezig te zijn met bloemen en planten, vergeet je andere dingen. Je ontdekt al snel dat er meer is dan akkefietjes op je werk of onaardige reacties van mensen. En als je toch zorgen hebt of piekert tijdens het tuinieren, rent er ineens een enorme spin voorbij, vangt een bloemetje je aandacht of zie je een roodborstje vlakbij landen. Er is zo veel te zien, en dat is soms een fijne afleiding in het dagelijks leven. De oplossing komt als je wacht

Tuinieren is niet altijd makkelijk. Soms twijfel je: gaat die plant dood en moet ik hem verplaatsen of toch nog even afwachten? Silvia: “Ik heb geleerd dat er vanzelf een oplossing komt als ik wacht. Ik parkeer het probleem even en vaak is het daarna heel duidelijk wat ik moet doen. Je kunt dingen niet forceren in een tuin. Door af te wachten en niets te doen, komt het vaak wel goed.” Je mag het zelf weten

Silvia: “Mijn tuin is een soort droomwereld waarin ik kan doen wat ik wil en waar ik het zo mooi kan maken als ik het bedenk. Ik heb door het tuinieren meer zelfvertrouwen gekregen. Ik had geen idee dat ik hier aanleg voor had. Ik wilde veel bloemen in mijn tuin en dat is gelukt door het helemaal op mijn manier aan te pakken.” Tuinieren is niet altijd makkelijk, maar je ziet snel resultaat van je handelingen. Dat geeft bijna iedereen een goed gevoel. Zelfs als je alleen maar blaadjes van een terras of pad harkt, zie je het binnen een minuut opknappen.

Tekst Jeannette Jonker Fotografie Peter Mason/Unsplash.com