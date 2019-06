Favoriete podcasts van de Flow-redactie

Om naar te luisteren tijdens het strijken, onderweg in de auto of tijdens het sporten: podcasts. In Flow 4 tipten we een aantal van onze favorieten.

Mangiare! (Ellen, eindredacteur): “Dit is de podcast van het gelijknamige radioprogramma over koken, eten en het culinaire leven. Heerlijk om naar te luisteren als je zelf aan het koken bent, maar ook in de auto na het werk. Het lijkt alsof je zelf bij Petra Possel en haar gasten aan de keukentafel zit.” Bob (Marjolijn, coördinator beeld & rechten): “Zo mooi, deze podcast over een zoektocht naar iemand die misschien wel niet bestaat. Want wie is toch die Bob over wie Elisa (84) het altijd heeft? Elisa verovert je hart, maar breekt het toch ook een beetje aan het einde.” Boeken FM (Marije, eindredacteur): “Omdat ik altijd benieuwd ben naar leeservaringen en tips voor nieuwe boeken, luister ik graag naar Boeken FM van uitgeverij Das Mag en De Groene Amsterdammer. Hierin bespreken ‘drie boekenmensen’ één boek. Het leuke is dat ze soms heel andere dingen uit een boek halen of een heel andere leeservaring hebben gehad dan jij, en het drietal is daarbij behoorlijk kritisch.” Laura H. (Jelka, marketeer): “Fascinerend vind ik de podcast over Laura H. Ik luisterde ernaar in de auto op weg naar mijn werk en was zó geboeid door het verhaal over deze jonge vrouw uit Zoetermeer die terugkeerde uit het kalifaat van IS, dat ik soms hoopte op een terugrit in de file.” Sleep and relax ASMR (Marjolijn, coördinator beeld & rechten): “Mijn favoriet is de serie Double Rainbow, waarin een mannenstem vanaf Wikipedia alle kleuren van A tot Z op fluistertoon voorleest en vertelt hoe ze eruitzien en of ze hun naam eer aan doen. Fijn om bij in slaap te vallen.”

Tekst Ellen Nij Bijvank Fotografie Juja Han/Unsplash.com