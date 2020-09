Je grenzen aangeven: 8 tips

Waarom blijven we het zo moeilijk vinden: onze grenzen aangeven? En waarom zien we vaak nét te laat dat we eroverheen zijn gegaan? Journalist Mirjam Rosema-Verhulst schreef erover in Flow 7 en geeft deze tips om je grenzen aan te geven.

Zeg ‘Kom ik op terug’ als iemand je vraagt om af te spreken. Of: ‘Dat laat ik even van de dag afhangen.’ Zo schep je geen verwachtingen en geef je jezelf ruimte. Maak als je wakker wordt meteen – maar ook vaker op de dag – contact met jezelf door op je ademhaling te letten en je lichaam en al je zintuigen op te merken. Neem je lichaam en emoties serieus. Door geregeld een mindfulness- of yoga-oefening te doen, kun je beter aanvoelen waar je grenzen liggen en die aangeven. Moeilijk, maar probeer je niets aan te trekken van wat een ander ‘er wel niet van zal denken’. Zit je in een lastig gesprek, ga dan wat naar achteren zitten en probeer je rug te voelen. Zo creëer je letterlijk afstand en blijf je beter bij jezelf. Probeer je eigen strenge stem niet te serieus te nemen en laat de stem met compassie de boventoon voeren: het is oké om iets spannend te vinden, nee te zeggen of fouten te maken. Vind je iets heel spannend, maar wil je het héél graag doen, dan moet je ook over een grens. Maar in zo’n geval brengt het je wat en is het de moeite waard het eens te proberen. Zorg wel voor de balans.

Tekst Mirjam Rosema-Verhulst Fotografie Annie Spratt/Unsplash.com