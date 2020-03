Overzicht: leuke films voor thuis op de bank

Nu we niet meer naar filmhuizen, musea en bibliotheken kunnen, proberen we het thuis zo leuk mogelijk te maken. Na een dag thuiswerken, thuisonderwijs of was wegwerken ben je misschien wel toe aan een fijne film. Deze raden wij aan.

Marriage story – Netflix

In de net op Netflix verschenen film Marriage story krijg je een indringende kijk op hoe een huwelijk stukloopt, maar een familie toch samenblijft. Deze film van Noah Baumbach heeft onlangs een Oscar gewonnen. De hoofdrollen worden gespeeld door Scarlett Johansson en Adam Driver.

De film is te zien op Netflix.

Call me by your name – Netflix

In deze film van regisseur Luca Guadagnino, gebaseerd op het boek van André Aciman, bloeit er een gepassioneerde vriendschap op tussen de Italiaanse Elio, een muzikale jongen, en de Amerikaanse Oliver, die als gast een tijdje bij Elio’s ouders in Italië verblijft.

De film is te zien op Netflix.

Frozen II – Disney+

Fijn voor als de kinderen zich vervelen. Disney+ heeft besloten de film Frozen II eerder beschikbaar te stellen op hun kanaal. In plaats van over drie maanden, is de film vanaf dinsdag 17 maart al te zien.

De film is te zien op Disney+.

Alle James Bond-films – Videoland

Zin in een trip down memory lane? Streamingsdienst Videoland plaatste onlangs alle James Bond-films op hun kanaal. En ja, ook die uit de jaren 60. Uren kijkplezier gegarandeerd.

Deze films zijn te zien op Videoland.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Social Cut/Unsplash.com