Reizen met een camper of bus?

In de special Flow Reizen vertelt Monique over haar Ford Nugget, het vintage busje waarmee ze dichtbij en ver weg met haar gezin op avontuur gaat. Ze geeft tips voor als je zo’n vakantiehuisje op wielen ook leuk vindt, maar twijfelt tussen een camper of bus.

Met een kampeerbusje leef je – net als met een kleine tent – vooral buiten. Ik vind dat juist een voordeel. Wil je dat niet, ga dan voor een camper of een luxere, nieuwe kampeerbus.

De opbergruimte in een oude bus is meestal niet veel meer dan wanneer je kampeert met een kleine tent en auto. Handig om daar rekening mee te houden.

Het ‘opzetten’ van een oude kampeerbus neemt veel tijd in beslag. Bij ons moet er echt wel het een en ander gebeuren voordat er geslapen kan worden, dus dat kan een nadeel zijn.

Hou je van comfort en luxe? Ben je van huis uit geen echte kampeerder? In dat geval raad ik je een camper aan.

Wat de een charmant vindt, is voor een ander een ramp. Denk bijvoorbeeld aan het geluid van een oude dieselbus. Ik word er echt gelukkig van zodra ik onze motor hoor ronken.

Met een bus mag je vaker op campingplekken staan die voor campers verboden terrein zijn. En dat zijn vaak de mooiere plekken, vind ik.

Wil je ook een camper of bus?

Zoek in het najaar. Dan willen mensen vaker van hun busje af omdat ze er anders stallingskosten voor moeten betalen.

Laat het idee van een hippe, trendy bus los. Dan zijn er zo veel andere, betaalbaardere mogelijkheden.

Tekst Monique van der Vlist Fotografie Rutger Geleijnse/Unsplash.com