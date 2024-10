Dit is waarom Dungeons & Dragons een fijn spel kan zijn voor mensen met autisme

Ken je Dungeons & Dragons? Het bord- en online-spel bestaat al even maar duikt de laatste tijd weer veel op. Een klein onderzoek zegt dat het vooral prettig zou zijn voor mensen met autisme.

Tekst Julia Houtermans Fotografie Sarah-Mari Shaboyan

Gepubliceerd op 25 oktober 2024

Misschien ken je het fenomeen allang: Dungeons & Dragons is zowel een bord- als een online spel, waarbij je als speler een rol aanneemt en afreist naar een wereld vol magie en monsters. Voor sommigen misschien een uitdaging om zich helemaal te verliezen in een rol, maar voor anderen lijkt het te helpen bij sociaal ongemak.

Opnieuw ontdekt

Het spel is dankzij de serie Stranger Things weer helemaal op de kaart gezet. Het afgelopen jaar werd er zelfs een film over gemaakt. Grappig, want uiteindelijk is het spel al populair sinds de jaren 70. Een klassieker dus, die weer helemaal is herontdekt. Onlangs wees een klein onderzoek uit dat het spel iets zou kunnen betekenen voor mensen met autisme.

Verdwijnen in een rol

Vaak wordt er gedacht dat mensen met autisme sociaal minder sterk zijn en weinig verbeelding hebben. Een aanname die niet overeind bleef tijdens een kleinschalig onderzoek. van de universiteit van Plymouth. Mensen met een vorm van autisme bleken Dungeons & Dragons als fijn te ervaren, juist vanwége hun verbeeldingskracht. Door te verdwalen in een rol merkten ze dat de sociale druk wegviel. Bovendien bleken respondenten het spel een laagdrempelige manier te vinden om sociaal contact te maken. Een win-win-situatie, kortom.

