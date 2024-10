Levensadvies nodig? AI-app Meeno gaat het gesprek met je aan

Veel jongeren zijn eenzaam, blijkt uit onderzoek. Daarom is er nu Meeno, een app die je helpt je gevoelens te leren uiten. Opgericht door de oud-CEO van Tinder.

Gepubliceerd op 4 oktober 2024

Het zijn lastige tijden voor jongeren. Uit onderzoek blijkt dat een op de tien jongeren ronduit eenzaam zijn, en een op de drie zich regelmatig eenzaam voelt. Gelukkig zijn er hulptroepen, zoals de app Meeno die je helpt om je emoties te uiten, veilig, 24/7 en zonder oordeel. Dit alles om jongeren te helpen met moeilijke keuzes en inzichten te geven. Leuk detail: de app is bedacht door Renate Nyborg, de oud-CEO van Tinder.

Behoefte aan een gesprek

Hoe de app werkt? Zodra je ‘m opent, kun je kiezen waar je behoeft aan hebt. Of het om een persoonlijke kwestie gaat, je hulp nodig hebt bij een keuze, een moeilijk gesprek of iets waar je onzeker over bent. Vervolgens begint het door AI-gestuurde Meeno een gesprek. De app is als het ware getraind om persoonlijke vragen te stellen, waarin Meeno verdergaat dan ChatGPT. Die app wordt volgens RTL Nieuws door veel jongeren gebruikt voor relatieadvies.

Tegenstrijdige oplossing

Je kunt je afvragen: is een app in staat om eenzaamheid terug te dringen? En moet je wel een app wíllen, om eenzame jongeren te helpen? Is het niet beter om juist achter het scherm vandaan te gaan, de echte wereld in? Deskundigen geven immers het advies om naar buiten te gaan en anderen te ontmoeten.

Elke stap is er één

Natuurlijk, je kunt vraagtekens zetten bij het nieuwe initiatief. Maar aan de ander kant: baat het niet dan schaadt het niet. En met de oplopende wachttijden voor mentale hulp in Nederland kan dit een begin zijn voor een lichter gemoed. Dat kan sowieso geen kwaad. Het is in elk geval alvast een stap in de juiste richting.

