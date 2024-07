Sporten kan beter werken tegen een angst of depressie dan therapie of medicatie, blijkt uit onderzoek

Sporten om je beter te voelen. Iedereen die ooit een regelrechte rotdag had weet dat het zo werkt. Maar bij een depressie of angst? Uit het meest volledige onderzoek blijkt dat het effectiever kan zijn dan therapie of het slikken van medicijnen.

Wie sport weet dat het opgewekte gevoel na een work-out geen fabel is. Door te sporten komen er endorfines vrij en dit verlaagt direct het stressniveau in het lichaam. Met maar een half uurtje bewegen per dag verbetert je humeur en hele gevoel van in balans zijn. Een ideaal middel om je mentaal goed te voelen, maar dat het werkt tegen een depressie en angsten is dus ook bewezen.

Voorzichtig goed nieuws

De wachtrijen in de mentale gezondheidszorg zijn niet misselijk en daarom is dit onderzoek van de University of South Australia voorzichtig goed nieuws. De onderzoekers deden research onder 130.000 proefpersonen, 97 studies en 1039 experimenten. De conclusie van de onderzoekers is helder: sporten werkt bijzonder goed tegen de symptomen van depressie of angst. Het is maar liefst anderhalf keer effectiever dan therapie of medicatie, meldt het onderzoeksteam.

De cijfers rondom depressies in Nederland zijn stevig. Het Trimbos-instituut meldt dat een kwart van de Nederlanders tussen de 18 en 75 jaar op een bepaald moment met een depressie te maken krijgt, schrijft Scientas. Toch belanden mensen vaak op lange wachtlijsten of krijgen ze snel antidepressiva voorgeschreven.

Hardlopen boven wandelen

Hoofdonderzoeker Ben Singh meldt nog iets opmerkelijks: “Sporten op hoge intensiteit leidde tot de grootste verbeteringen bij angst en depressie.” Hij benadrukt nog wel dat elke beweging helpt, maar dat het vooral de sporten met hoge intensiteit zijn die het meeste effect hebben. Vooral de kortere trajecten van bijvoorbeeld twaalf weken met een hogere frequentie van twee of drie keer per week leverde veel op in resultaat. Fysieke activiteit werkt snel.

Het doel van de onderzoekers is dat beweging onderdeel wordt van een behandeling. Het zou voor Singh een enorme vooruitgang zijn als mensen met klachten bij een huisarts bijvoorbeeld een beweegschema krijgen. Werkt dit niet binnen een paar weken? Dan is een volgende stap een goed vervolg.

Heb je last van depressieve gevoelens, donkere gedachten of angsten? Raadpleeg altijd je huisarts om te zien wat voor jou de beste behandeling is.

