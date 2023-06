Gewoon goed: waarom we niet altijd hoeven te streven naar meer

Lisanne van Marrewijk is online editor van Flow en nieuwsgierig naar alles wat het leven te bieden heeft. Onlangs verhuisde ze naar Stockholm en ze schrijft over wat dat haar brengt. Deze keer: lagom.

Ineens stond het woordje daar. Op het bord tijdens m’n Zweedse les, alsof we het over de onvoltooid verleden tijd hadden van een werkwoord dat je in het dagelijks leven toch nooit gaat gebruiken. Het was een van de mogelijkheden om het verhaal dat we net luisterden te omschrijven. Vonden we het mooi, interessant, tragisch of lagom?

Lagom

Lagom is een Zweeds begrip dat veel lading met zich meedraagt. Althans, zo wordt daar in Nederland naar gekeken. Net als het Deense hygge en het onberispelijke Zweedse fika (persoonlijke favoriet).

Lagom is een levensstijl. “Een lagom benadering van het leven, van ‘niet te veel en niet te weinig’, leidt tot tevredenheid,” legde auteur Elisabeth Carlsson al eerder uit aan Flow. Het draait om het waarderen van de kleine dingen in het leven, het niet alsmaar streven naar meer, beter of groter. Goed is goed genoeg.

Een praktisch begrip

Maar hoe het hier op het bord verscheen, leek het allesbehalve een inspirerende levensstijl. Het was eerder praktisch of nuttig, sullig zelfs, niet prikkelend. En het was al helemaal geen levensstijl die leidt tot meer tevredenheid.

We bespraken de tekst – die overigens niet als lagom werd bestempeld – en gingen door met de les. Iets over de onvoltooid verleden tijd van een werkwoord dat je toch nooit gebruikt.

De alledaagsheid van lagom

Onderweg naar huis popte het woord en de nietszeggendheid die het in de les had gekregen weer op in m’n gedachten. Terwijl ik m’n jas opendeed omdat de warmte van de avondzon nog voelbaar was, snapte ik het ineens. Is het niet juist die alledaagsheid van het woord die het nadruk geeft? En de eenvoud ervan die het krachtig maakt?

Dat het zo argeloos, tussen duim en wijsvinger door op het bord verschijnt, zegt alles over hoe gangbaar het is. Hoe verweven het is in de Zweedse cultuur. Hoe gewoon het is.

En misschien is juist dat lagom. Want een begrip dat benadrukt dat goed genoeg is, hoeft helemaal niet indrukwekkend te zijn. Dat hoeft niet op te vallen en mag bescheiden zijn.

Of het nu gaat over een stuk tekst of een volledige levensstijl. Lagom is bevredigend. En daarmee alles wat een mens nodig heeft. Niet te veel, niet te weinig, maar gewoon goed. Goed genoeg. En dat is nu eenmaal doelmatig af en toe.

Tekst Lisanne van Marrewijk

Gepubliceerd op 2 juni 2023