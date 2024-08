Maaikes trip naar Engeland : ‘Ik had geld voor 3 dagen, binnen die tijd moest ik een baan vinden’

Avonturen en ervaringen in een ander land neem je altijd mee. Managing editor Maaike Beekers vertelt over haar reis naar Engeland.

Tekst en fotografie Maaike Beekers Fotografie Guiville/Unsplash

Gepubliceerd op 25 augustus 2024

Er zijn veel landen die ik in mijn hart heb gesloten. Maar Engeland heeft een speciaal plekje. Met mijn ouders en zussen ging ik eens op fietsvakantie in het zuiden, vrij onvergetelijk, want het is daar heel mooi, maar ook heel hilly.

Loslopende kippen en jurken voor Lady Di

Vervolgens ging ik er als student heen, om mijn Engels te verbeteren (niet gelukt). Samen met mijn vriendin Carmen nam ik de boot, met geld voor drie dagen op zak, binnen die tijd moesten we een baantje bemachtigd hebben (wel gelukt). We mochten komen werken bij een thatched cottage in Brockenhurst, waar we in de ochtend werden gewekt door loslopende kippen in onze kamer, waarna ik met gesteven schort om kruiden moest plukken en scones ging bakken voor bij de lunch in de theetuin.

Het was een familiehotel, de moeder was feeksig, de vader afwezig, de oudste zoon blind van ambitie, de middelste dj en de jongste ontwierp jurken voor Lady Di. Het dorpje werd doorkliefd door een kleine rivier en er liepen kriskras wilde paarden rond, die hun kop – pardon hoofd – door de deur staken bij de bakker. Ik raakte bevriend met een zwerfster die beweerde nog gedanst te hebben aan het Russische hof.

Waarom ik zo van Britten hou? Precies daarom. Omdat ze vaak maf zijn, of quirky zoals ze zelf zeggen. Een paar jaar geleden ben ik teruggegaan. Brockenhurst was een place to go to geworden, vol toeristen en dure auto’s. En het hotel bleek helaas van eigenaars veranderd te zijn. Maar als ik door mijn wimpers keek, zag ik nog steeds dezelfde cottage, met een dak van stro en een theetuin vol herinneringen.

Meer lezen