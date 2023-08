Hoe relatietherapie je relatie verdiept (ook als het niet nodig lijkt)

Relaties zijn interessante concepten. Ze zijn één van de meest belangrijke en pure vormen van geluk, maar tegelijkertijd leggen ze ons ook wel ’s het vuur na aan de schenen. Psycholoog en relatietherapeut Paul Hessels helpt stellen elkaar beter te begrijpen en hun relatie te verdiepen met relatiebootcamps.

Want, meent Hessels, juist voordat er échte wrijving of botsingen ontstaan in je relatie kun je gewoontes en interactiepatronen tackelen en leren om anders te communiceren. En dat versterkt je relatie op de lange termijn.

Je hebt het over interactie, is dat waar het om draait?

“Verbinding is dat fijne, veilige gevoel dat je gehecht bent aan een ander. Dat is waarom we relaties hebben. Tuurlijk maken relaties het leven ook leuker, maar evolutionair gezien geven ze een vorm van veiligheid.

Die relatie draait om twee individuen met ieder hun eigen wensen, behoeften en verlangens. Sommige dingen komen overeen, maar er zijn ook dingen waar jullie anders over denken. Je hebt andere waarden of een andere communicatiestijl. En dat kan gaan snijden.

“Relatieproblemen gaan niet zo zeer over de verschillen tussen mensen, maar over hoe je praat over die verschillen.”

Een relatieprobleem zit ‘m niet zozeer in die verschillen tussen mensen, maar in hoe je over die verschillen praat. De interactie tussen jullie twee. Met relatietherapie help ik stellen om niet elkaar, maar de interactie als het probleem te zien. Om vervolgens anders te leren communiceren, zodat stellen niet tegenover elkaar gaan zitten, maar naast elkaar en tegenover het interactiepatroon.”

Waarom is het belangrijk om je relatie te verdiepen?

“Er is onderzoek gedaan naar waar mensen die op hun sterfbed liggen, spijt van hebben. Zij zeggen bijna allemaal: was ik maar liever geweest voor de mensen om me heen. Of had ik maar meer geïnvesteerd in m’n relaties.

Een andere studie van Harvard toont aan dat goede relaties verband houden met zoveel meer in ons leven. Het verbetert ons mentaal welzijn en vermindert stress, angsten en depressies. Relaties maken ons gelukkig. En dat gaat veel verder dan alleen een fijn thuis hebben. Mensen met relatieproblemen weten als geen ander hoe een probleem kan doorsijpelen naar andere facetten van je leven, zoals je werk en vriendschappen.

Daarnaast hebben we allemaal de behoefte om ons (veilig) te hechten. . De eerste mensen aan wie je je hecht zijn je ouders, daar leer je ook de meeste interactiestrategieën van die je vervolgens in je huidige relaties toepast.

Het hebben van een goede relatie komt je dan ook niet aanwaaien. Daar moet je voor werken. Dat doe je onder andere door elkaar beter te begrijpen, bijvoorbeeld met relatietherapie of een relatiebootcamp. Hier leer je je open en kwetsbaar op te stellen en hoe je interactiepatronen verbetert.”

Wat zijn belangrijke factoren in een relatie?

“Wat mij betreft komt het neer op kwetsbaarheid. Dat je open durft te zijn en de confrontatie op een vriendelijke manier met elkaar aangaat.

We hebben allemaal onze eigen strategieën ontwikkeld om met pijn en angst om te gaan. Vaak afwijzend of vermijdend richting die angst. Maar, door je gevoelig en kwetsbaar op te stellen en te praten over wat er onder bepaald gedrag schuilgaat, kom je dichter tot elkaar. En ja, zulke gesprekken zijn vaak eng en onwennig. Dat hoort erbij.

“Alles komt neer op kwetsbaarheid, acceptatie en geduld hebben voor elkaar.”

Tegelijkertijd is acceptatie belangrijk. Accepteer van elkaar dat je mens bent, fouten maakt en soms weer terugvalt in oude patronen. Wees luchtig en heb geduld voor elkaar. Vooral in tijden van stress of verandering.

Stel, jullie krijgen kinderen. Je bent moe, gestrest en onzeker over je nieuwe leven als ouder. Dan val je snel terug op oude patronen die vertrouwd voor je zijn. Juist in zulke periodes is mildheid en begrip belangrijk. En als je in zo’n nieuwe situatie elkaars patronen al begrijpt, dan kun je beter met de situatie en elkaars gedrag of reactie omgaan.”

Geven we onze relatie tegenwoordig te snel op?

“We geven sneller op dan vroeger. Maar te snel? Dat is een waardeoordeel waar ik liever van wegblijf. Je kunt ook zeggen dat mensen vroeger te lang bij elkaar bleven. Beide hebben zo hun voor- en nadelen.

Zo was vroeger de kans groter dat je door sociaal-culturele druk bij elkaar bleef. Je werd gedwongen om te werken aan je relatie, wat je ook veel leert. Nu is de kans groter dat je geen genoegen neemt met een relatie die niet vlekkeloos verloopt. Die vrijheid, dat je kunt kiezen voor een leven dat je meer voldoening geeft, is ook iets moois.

De wereld en onze cultuur veranderen en dus verandert de manier waarop we naar relaties kijken. Zo heeft de feministische beweging ervoor gezorgd dat vrouwen meer zijn gaan werken en onafhankelijker zijn.

De verhouding is nu anders en dat heeft zijn weerslag op onze relaties. Esther Perel legt dit mooi uit in haar talk Modern Love and Relationships.”

“Te snel? Je kunt ook zeggen dat mensen vroeger te lang bij elkaar bleven.”

Wat kun je nu doen om je relatie meer te verdiepen?

“In een interactie heb je altijd een zender en ontvanger. De meeste mensen houden ervan om te zenden, maar een sterke relatie heeft ook baat bij ontvangen. Als je goed leert ontvangen, dus luisteren naar elkaar en doorvragen, ontstaat er verbinding.

De volgende keer als je een gesprek hebt met je partner, filter dan je eigen ervaring en mening. Vraag eens door. Waarom vind je dat? Waarom is dat belangrijk voor je? Hoe kom je op dat idee? Goede verbinding ontstaat door deze oprechte nieuwsgierigheid.”

Paul Hessels organiseert laagdrempelige relatiebootcamps om verbinding en verdieping in je relatie te vinden. Samen ontwikkel je de basis voor een bevredigende relatie in één dag.

Tekst Lisanne van Marrewijk

Gepubliceerd op 27 augustus 2023