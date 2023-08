Waarom een rommelige balans in ‘work & life’ heel normaal is

Een rommelig leven waarin de balans tussen werk en privé niet perfect is: Flow’s Caroline schrijft erover in de nieuwe Flow Special: Work & Life Balance.

Streven naar meer balans tussen werk en privé: ik geloof niet dat ik er erg goed in ben. Heb ik bijvoorbeeld een (te) drukke werkweek, dan vergeet ik met vrienden af te spreken, skip ik mijn yogales en kom ik niet toe aan een avondje tekenen terwijl ik daar zo van hou. En soms gaat het net andersom: is er even wat meer mantelzorg nodig voor mijn ouders waardoor ik afgeleid ben op mijn werk. Gelukkig biedt het verhaal in de nieuwe special van journalist Annemiek Leclaire nieuwe inzichten, wanneer een filosoof uitlegt: “Het gevaar van streven naar evenwicht is streven naar het optimaliseren van ons leven, wat neerkomt op het najagen van een onmogelijk ideaal. Het beste wat we kunnen doen, is ‘het beste’ vergeten en streven naar levens die rommelig, onsamenhangend en goed genoeg zijn.”

Een rommelig leven

Een rommelig en onsamenhangend leven: zo’n zinnetje bevalt me wel, omdat het ook iets gezelligs heeft. Ik stel me meteen een afgebladderde houten veranda voor, een ontplofte woonkamer met een afgesleten bank met zachte dekens vol bloemmotieven, een tuin met wilde bloemen en ongemaaid gras. En ergens in die verwaarloosde tuin of in die rommelige woonkamer zit ik dan achter mijn laptop te werken, aan een houten tafel met verfspatten, zo nu en dan kletsend met mijn binnenlopende huisgenoten.

Een leven dat goed genoeg is: het is zo’n mooie boodschap en daarover gaan de (meeste) verhalen in de Flow special Work and Life Balance. Want een rommelige balans in ‘work & life’, dat is dus heel normaal. Alleen al dat besef maakt dat ik een last van mijn schouders voel vallen wanneer ik jonglerend met mijn tijd door het leven struikel.

De nieuwe Flow Special: Work & Life Balance ligt nu in de (online) winkels. Dit staat er allemaal in.

Meer lezen

Tekst Caroline Buijs Fotografie Danique van Kesteren

Gepubliceerd op 31 augustus 2023