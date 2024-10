Van Utrecht naar Limburg voor je droomhuis: Lina durfde het aan (en we mochten binnenkijken)

Vintagelover Lina Hamer verhuisde met haar vriend Luka naar Zuid-Limburg. Het huis is alles waar ze van gedroomd hebben; met uitzicht, atelier, fluffy kippen en al.

Tekst Maaike Beekers Fotografie Lina Hamer

Gepubliceerd op 13 oktober 2024

Waar woon je?

“In een vrij oud huis, ik geloof uit 1910, in Zuid-Limburg, tegen de Duitse grens. Het ligt in de heuvels aan een landweg, heel idyllisch. Ik woon er met mijn vriend Luka. We zijn allebei geboren in deze streek, dus toen we overwogen om Utrecht te verlaten voelde het zuiden logisch. We hebben wel anderhalf jaar gezocht trouwens. Als we de stap dan zouden wagen, wilden we ook echt een huis op een mooie plek waar alles kon – met vrij uitzicht. Soms schiet ik vol als ik aan kom rijden, want dit is echt alles waar we van droomden.”

Wist je dat meteen toen je het zag?

“Meteen. Mijn vriend was op tour door Europa, hij is drummer bij de band DeWolff. Hij zat in Spanje toen ik hem belde dat ik ons huis gevonden had, in een cafeetje in Parijs toen we het bod uitbrachten en in Londen toen we hoorden dat ons bod was geaccepteerd. We wonen er nu een jaar en hoewel er nog steeds van alles gedaan moet worden, genieten we van de enorme tuin waar we op blote voeten lopen, de grote open haard, het atelier. Onze slaapkamer zit helemaal boven in het huis. We hebben daar een groot rond raam geplaatst waar je heel mooi door naar buiten kunt kijken. Nooit geweten dat volle maan een soort blauw licht geeft, heel bijzonder. Mijn vriend en mijn broertje hebben de nok betimmerd met hout, het voelt alsof we in een soort boot slapen.”

Hebben jullie dezelfde smaak?

“We kopen niet zo gek veel. Veel meubels komen nog uit ons vorige huis. We gaan wel graag samen schatzoeken op de antiekmarkt in Luik of Tongeren, vooral in de zomer. Laatst hebben we nog een groenhouten, Hongaarse bank op de kop getikt. Ik word blij van vintage, die romantiek heb ik denk ik nodig in het leven. Als ik spullen verzamel voor mijn label Moon­shine Vintage, kan ik echt verrast zijn hoe mooi dingen vroeger gemaakt werden. Alles gaat best snel in deze wereld en er ligt zo’n grote focus op digitaal. Ik vind het troostend om me te omringen met mooie spullen, muziek en de natuur.”

Hoe ziet jullie dagelijkse leven eruit?

“Er valt van alles te doen in dit huis, dus eigenlijk lopen we altijd achter de feiten aan. Daar leggen we ons maar bij neer. Dan moet de enorme beukenhaag gesnoeid, is er een boom omgevallen die in stukken moet of is de pomp van het zwembad stuk. Ja, we hebben een zwembad. We dachten eerst ook: wat moeten we daarmee? Maar in de zomer voelt het super-de-luxe. We maken er nu een over­kapping bij en een buitenkeuken. Vorig jaar werd ik dertig en vierden we mijn verjaardag in de boomgaard hierachter, met lange tafels en een pizza-oven. Iedereen kon aanschui­ven en tussendoor een duik nemen. Toen dacht ik: wow, hoe hebben we dit toch voor elkaar gekregen?”

Mis je de stad?

“Soms, maar we gaan regelmatig naar Maastricht of Aken. En Parijs is maar vier uurtjes rijden. In de zomer is het landelijke juist fijn. Tussen de graanvelden lijkt het of je in Frankrijk zit. Ik wist niet dat buiten wonen me zo goed zou doen, mentaal ook. In Utrecht was ik stiekem vaak overprikkeld. Het blijkt bij ons te passen, meer zelfvoorzienend wonen, zelf eten verbouwen, met de seizoenen leven, vuur maken om ons huis op te warmen. Het voelt als terug naar de basis. Veel van onze vrienden wonen nog wel in de Randstad, maar die komen hier graag een weekend naartoe. Ik heb net alweer wat aanvragen binnen, haha.”

