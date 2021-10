Nieuwe boeken in oktober waar we naar uitkijken

Al puilen onze boekenkasten uit en wordt de ‘nog te lezen’-stapel steeds hoger, we worden altijd blij van nieuw leesvoer. Dit zijn de nieuwe boeken van oktober 2021 waar we naar uitkijken.

6x nieuwe boeken in oktober

Het eiland – Libby Page

De wereld van Lorna is klein en veilig: ze houdt van haar tienerdochter Ella en met z’n tweetjes kunnen ze de hele wereld aan. Maar na bijna twintig jaar verruilen ze Londen voor het piepkleine eiland Kip bij de Schotse kust. Lorna is daar opgegroeid en vertrok er toen ze achttien was, met de bedoeling er nooit meer terug te keren. Nu zijn ze er weer even voor de begrafenis van Lorna’s ouders – die Ella nooit ontmoet hebben. Kan Lorna’s thuiskomst betekenen dat ze weer verder kunnen met hun leven?

Het papieren paleis – Cowley Heller Miranda

Elle is gelukkig getrouwd en heeft drie kinderen, maar deze ochtend is alles anders. De avond hiervoor is ze tijdens het diner weggeglipt met Jonas, haar beste vriend al sinds hun kindertijd. Terwijl hun partners binnen zitten te kletsen, hebben Jonas en Elle voor het eerst van hun leven seks met elkaar. De volgende vierentwintig uur zullen allesbepalend zijn voor Elle. Kiest ze voor het veilige bestaan dat ze zo zorgvuldig heeft opgebouwd? Of gooit ze alles overboord voor een leven met Jonas waar ze nooit eerder van durfde te dromen?

Het wolvennest – Elodie Harper

Ooit was Amara de geliefde dochter van een Griekse arts, tot hij stierf en zij op de slavenmarkt belandde. Nu slijt ze haar dagen in Het Wolvennest, het beruchte bordeel in Pompeï. Maar Amara’s geest is verre van gebroken. Ze is sterk, slim en vastbesloten te ontsnappen.

Magische lessen – Alice Hoffman

In Magische lessen vertelt Alice Hoffman het verhaal van Maria Owens, die in Salem wordt beschuldigd van hekserij. Maria wordt als baby achtergelaten op het Engelse platteland. Hannah Owens ontfermt zich over haar en ziet dat het meisje een gave heeft. Ze brengt Maria alles bij wat zij weet over geneeskrachtige kruiden en de ‘Naamloze Kunsten’.

De hooier – Ricus van Coevering

Timo woont in het dorpje Angelren in het oosten van het land en staat op het punt van slagen voor zijn vwo-diploma. Terwijl hij gespannen wacht op het verlossende telefoontje over de uitslag, overdenkt hij zijn jeugd en wat hij in de toekomst wil gaan doen. De hooier is een filosofische roman over de universele vlucht van de lijdende mens.

Het eiland van de verdwenen bomen – Elif Shafak

Cyprus, 1974. Kostas, een Grieks-Cyprioot, en Dephne, een Turks-Cyprioot, ontmoeten elkaar stiekem in de plaatselijke taverne. De stille getuige van deze gelukkige ontmoetingen is een vijgenboom, die midden in dit knusse restaurant staat en door een holte in het dak omhoog groeit. Dan breekt de oorlog uit. Kostas wordt naar een oom in Londen gestuurd en Dephne blijft achter. Jaren later keert Kostas, inmiddels botanicus van beroep, terug om haar op te zoeken.

Samenstelling Bente van de Wouw