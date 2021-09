Leesclubbing: met dit concept begin je gemakkelijk een boekenclub

Wil je een leesclub oprichten, maar weet je niet waar te beginnen? Met het concept ‘Leesclubbing’, oorspronkelijk van Muntpunt Brussel en nu geleend door Bibliotheek Rotterdam, wordt het je héél makkelijk gemaakt.

Leesclubs zijn enorm in trek. Dat vinden we bij Flow heel logisch, want wij praten en schrijven natuurlijk graag over boeken. Offline met gezellige mensen bij elkaar komen en kletsen over mooie verhalen is natuurlijk nóg leuker. We schreven al eerder over het organiseren van een leesclub. Want echt, het hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Met een beetje tijd, energie en voorbereiding is het zo gepiept.

Pretpakket

Muntpunt Brussel bedacht daarom ‘Leesclubbing’. Het idee is, kort samengevat, dat jij een paar mensen bij elkaar zoekt en de bibliotheek doet de rest. Zij zorgen namelijk niet alleen voor de boeken, maar ook voor de gespreksvragen.

Leesclubbing bevat vijf boekenpakketten in vijf verschillende categorieën. De categorieën zijn: ‘Things could be worse’ (thrillers en duistere verhalen), ‘The book binge’ (met boeken die lezen alsof het Netflix-series zijn), ‘Matters that matter’ (boeken over actuele maatschappelijke thema’s), ‘The greatest book you’ve never read’ (klassiekers) en ‘The chosen few’ (literaire ‘toppers’).

Datum prikken

Je kiest een categorie en bestelt een boekenpakket. Het pakket kost € 10 en dat haal je op in de Centrale Bibliotheek in Rotterdam. Om dit pakket te kunnen bestellen moet je wel lid zijn van de bibliotheek. Dat geldt alleen voor degene die het pakket afhaalt, niet voor de andere leden van de nieuw te starten leesclub.

Nodig je leesvrienden uit en verdeel de vijf exemplaren. Prik een datum voor over een week of acht – in die tijd leest iedereen het boek. In het pakket zitten ook gespreksvragen waarover je tijdens de leesclub kunt praten met elkaar. Na afloop lever je het Leesclubbing-pakket weer in bij de balie van de bibliotheek. Zo simpel is het.

Uitgebreidere informatie over Leesclubbing vind je op de website van Bibliotheek Rotterdam.

Tekst Merel Wildschut Illustratie Levi Jacobs