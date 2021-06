Nieuwe boeken in juni

Al puilen onze boekenkasten uit en wordt de ‘nog te lezen’-stapel steeds hoger, we worden altijd blij van nieuw leesvoer. Dit zijn de nieuwe boeken van juni 2021 waar we naar uitkijken.

Bonusland – Jasper van Kuijk

Een jaar lang verruilden Jasper van Kuijk, zijn vrouw Ems en hun drie zoons (Acht, Zes en Vier) de Delftse binnenstad voor het Zweedse platteland nabij Karlstad. Zweden: het land van Van Kuijks moeder, zijn bonusland. Ze zagen het als een kans om de Zweedse taal en cultuur beter te leren kennen en de drukte en dynamiek van het leven in de stad achter zich te laten.

Van Kuijk beschrijft wat zo’n emigratie behelst. De uitdaging om een heel leven te verplaatsen: het zoeken van een school en een huis, gedoe met autoriteiten als gemeente en belastingdienst, je plek en draai vinden in een gemeenschap. Het romantische idee van een ideaal land waar je wilde aardbeien kunt plukken en elanden in je tuin kunt zien lopen, tegenover de realistische, soms minder rooskleurige werkelijkheid. (Querido)

Genre: non-fictie

Ganbatte – Francesc Miralles en Héctor García

In plaats van iemand succes te wensen, zeggen ze in Japan ganbatte, wat zoveel betekent als: ‘Doe je best en geef niet op.’ Succes is voor een groot deel afhankelijk van geluk hebben, ganbatte gaat juist uit van je eigen kracht. De filosofische boodschap die erachter ligt, is: ‘Doe je best in alles wat je doet en als de dingen niet gaan zoals je hoopte, maakt dat niet uit, want je weet dat je er alles aan hebt gedaan.’

Ganbatte bestaat uit vijftig korte hoofdstukken waarin het concept uitgebreid wordt uitgelegd met voorbeelden en gezegdes uit Japan, het Westen en het boeddhisme. Ook geven de Ikigai-auteurs tips hoe je ganbatte in je eigen leven kunt toepassen. Zet door, ook al lijkt het onmogelijk. Doe je best. (Boekerij)

Genre: filosofie

Vrolijk verval – Hedy D’Ancona

Het valt niet te ontkennen: in onze huidige samenleving is jong in en oud out. Ouderen worden vooral bestempeld als kwetsbaar en knuffelhongerig. Een woud van treurwilgen dat je moet beschermen tegen uitsterven. Hedy d’Ancona kreeg genoeg van die stereotypering van zichzelf en haar leeftijdsgenoten. In Vrolijk verval relativeert ze het zieligheidsstempel en bekritiseert ze de zachte uitsluiting. Van de angstaanjagendheid van de ouderdom blijft weinig over in deze grappige en scherpe observaties van het dagelijks leven. (Nijgh & van Ditmar)

Genre: non-fictie

Het bijenbalkon – Caspar Janssen

Onder het motto ‘niet zeuren maar doen’ besloot Caspar Janssen in het vroege voorjaar van 2018 zijn kale stadsbalkon om te vormen tot een paradijs voor vlinders, bijen en andere beestjes. Dat leidde voor de onervaren tuinier tot een leerzame, vrolijke en soms verbluffende ontdekkingsreis. Op zijn eigen balkon, maar ook in de wereld van kwekers, potgrond, bijen- en vlinderplanten, insectenhotels, plantenpotten, insecten, vogels, andere beestjes, biologen en buren.

Met hulp van kenners slaagt hij uiteindelijk in zijn missie: een balkonjungle creëren met honderden soorten beestjes die zijn balkon opeens beschouwen als bron van voedsel en als ideale biotoop voor de voortplanting. (Atlas contact)