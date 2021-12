Een helpende podcast over rouw: Dag voor dag

Wat is het toch goed en fijn dat er tegenwoordig voor zo ongeveer elk denkbaar mogelijk onderwerp een podcast bestaat. Zo gaat de podcast ‘Dag voor dag’ over rouwen; een onderwerp dat, helaas, voor velen van ons een keer toepasselijk zal zijn.

Iemand verliezen verandert je

Als je Liesbeth Rasker, de maakster van de Dag voor dag podcast, op social media volgt, dan weet je dat ze zich geregeld uitspreekt over rouwen en het verliezen van dierbaren. Zelf heeft Liesbeth op jonge leeftijd haar moeder en daarna, op volwassen leeftijd, haar surrogaat-moeder verloren.

Dat soort grote verliezen doormaken vormt je als mens. Dat is ook wat je in elke aflevering van de podcast terughoort; iemand verliezen tekent je. Het verandert hoe je naar het leven kijkt. Wat is er nog écht belangrijk en wat niet? Liesbeth moet hebben gedacht: ‘mijn ervaringen kunnen mensen helpen, dus laat ik een podcast over rouw maken.’

Dat resulteerde in een podcast van – tot nu toe – dertien afleveringen, waarin Liesbeth steeds met een ander familielid of een vriend in gesprek gaat over rouwen. Het levert heel verschillende verhalen op. Van mensen die hun ouder die al jaren dement was verloren, tot verhalen over slopende ziektes, iemand die op jonge leeftijd door een auto-ongeluk haar vriendje verliest en iemand die afscheid moet nemen van haar vader met wie ze al tien jaar geen contact had. Geen verlies is hetzelfde.

Iedereen rouwt anders

Eén van de mooiste en tegelijkertijd meest helpende aspecten aan deze podcast, is dat het zo duidelijk wordt dat iedereen op zijn eigen manier vorm geeft aan een rouwproces. En dat mag ook, want niks is zo persoonlijk als het verwerken van het verliezen van een dierbare. Toch hoor je ook terug dat in de kern van de zaak een rouwproces altijd min of meer gelijk verloopt: er is een shock, er is boosheid, er is angst, verdriet en gemis – die fases doorloopt iedereen. Maar wel op zijn eigen tempo en eigen manier.

Je bent nooit klaar met rouwen

Iets wat in de podcast heel duidelijk wordt, is dat rouwen eigenlijk nooit klaar is. Het komt in golven, het is soms wat aanweziger, dan weer wat minder. Zoals Coot van Doesburgh in aflevering 2 zegt: “Het is de shock die over gaat, maar het gemis en het verdriet blijft.” We hebben het niet voor niets over een rouwproces. Dat is een bezigheid, iets wat zich door de tijd heen ontwikkelt. De scherpe randjes zullen slijten, maar met het missen van je dierbare moet je leren leven.

Je kunt de Dag voor dag podcast luisteren via Spotify of in in je favoriete podcast app.

Tekst Merel Wildschut Fotografie Sixteen Miles Out/Unsplash.com