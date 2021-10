Ontdek nieuwe podcasts met de playlist PodcastParels van Karine Hoenderdos

Onlangs vroeg journalist Karine Hoenderdos op Instagram naar tips voor podcastafleveringen. Ze kreeg verschillende reacties en bundelde alle tips in een Spotify-playlist: PodcastParels.

Soms kan het zijn dat je tussen alle podcasts even niet kunt vinden wat je mooi vindt. Journalist Karine Hoenderdos was benieuwd naar podcastafleveringen die mensen bij waren gebleven of waardoor ze echt verrast waren. Ze kreeg veel reacties en maakte een playlist met allerlei verschillende afleveringen. Van De Vogelspotcast tot Van Goghs mooiste brieven. Soms aflevering 4 en soms aflevering 430. De lijst is heel divers.

Karine vertelt: “Deze playlist is ideaal als je op zoek bent naar nieuwe podcasts. Of als je je gewoon eens wilt laten verrassen door afleveringen die je zelf niet zo gauw had gevonden – of gekozen. En ik heb ook al regelmatig met natte wangen gewandeld, want er zitten heel ontroerende verhalen bij.”

Leuke weetje: Fien, de dochter van Karine, maakte speciaal voor de playlist een illustratie.

Je kunt de afspeellijst hier beluisteren. Heb je zelf een suggestie? Dan kun je Karine altijd een berichtje sturen via haar Instagram-account.

Karine Hoenderdos interviewde voor Flow verschillende mensen in De Tijd voor de Geest-podcast in samenwerking met Museum van de Geest. Lees hier meer over de podcast.

We verzamelden nog meer podcasttips.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Daniel Fontenele/Unsplash.com