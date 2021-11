Podcasttip: Flow’s creative director Irene in de Nederlandse Illustratie Podcast

In de Nederlandse Illustratie Podcast gaat illustrator Irene Cecile in gesprek met verschillende gasten over verscheidende onderwerpen die één ding gemeen hebben: illustraties. In aflevering 32 is Flow’s creative director Irene Smit te gast.

Of je nou illustrator bent, illustrator wilt worden of simpelweg van illustraties houdt: de Nederlandse Illustratie Podcast is een podcast voor iedereen. Irene Cecile maakt zelf educatieve illustraties, infographics, medische illustraties en tekeningen op maat. In de podcast gaat ze in gesprek met mede-illustratoren, uitgevers en andere deskundigen. Daarnaast vertelt ze over haar eigen ervaringen.

Flow’s Irene in de podcast

Flow’s creative director Irene Smit vertelt in de aflevering onder andere over het begin van haar carrière, hoe de illustraties in Flow worden gekozen en wat het verschil is tussen de Nederlandse, Franse en Duitse Flow. Want hoe breng je het gevoel van Flow over in andere landen en hoe werk je samen met de redacties daar? In de podcastaflevering krijg je dus een kijkje achter de schermen bij Flow.

Je kunt de aflevering met Flow’s Irene hieronder beluisteren.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Caroline Coehorst