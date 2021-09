Podcasttip: Genderful World

Tot en met 6 februari is de expositie ‘What a genderful world’ te zien in het Wereldmuseum in Rotterdam. Bij deze expositie hoort een gelijknamige podcast. Leerzaam voor iedereen die het concept gender beter wil leren begrijpen.

In deze podcast gaat onderzoeksjournalist Zoë Papaikonomou voorbij het concept ‘hij/zij’ samen met een co-host en interessante gasten. In vijf afleveringen bespreken zij gendervraagstukken rondom opvoeding, media, werk en seksualiteit.

Wie verzint de genderregels?

Aflevering 2 is getiteld ‘gender en opvoeding’. Dit is een interessante aflevering om mee te beginnen als je even wilt kijken of deze podcast iets voor je is. In een open gesprek worden een expert en ervaringsdeskundigen aan het woord gelaten over hun ideeën over ‘gender free’ opvoeden. Hoe werkt dat? Wat houdt het eigenlijk in en wat is genderneutraal opvoeden níet?

In deze aflevering komen twee jonge kinderen aan bod die vertellen over de keuzes die zij maken in het speelgoed waar ze graag mee spelen. Wie bepaalt eigenlijk wat jongensspeelgoed is? Waarom is roze een kleur voor meisjes? Het is interessant om na te denken over wie deze ‘regels’ maakt en waarom we er automatisch (bijna) allemaal naar handelen. Onze ideeën over gender blijken vaak veel dieper te zitten dan we zelf doorhebben.

De host en co-host behandelen alle onderwerpen met veel respect voor hun gasten en luisteraars. Ze bieden een breed perspectief en bekijken de gendervraagstukken vanuit meerdere hoeken. De podcast heeft een serieus karakter, maar wees niet bang: er is gelukkig genoeg ruimte om te lachen. Luister de Genderful world podcast via de website van het Tropenmuseum of in je favoriete podcastapp.

Tekst Merel Wildschut Fotografie Priscilla du Preez/Unsplash.com