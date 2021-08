Podcasttip: Zomergasten

Ook dit jaar wordt er weer massaal naar Zomergasten gekeken. Mooie fragmenten uit films, series en documentaires en interessante gesprekken wisselen elkaar af. Inspirerend, maar voor sommigen een beetje te lang. Daarom zijn wij zo blij met de podcast.

Zo’n televisieavond is vaak erg inspirerend, maar mocht het nou niet elke zondag in je schema passen om drie uur voor de buis te zitten, dan is de Zomergasten-podcast misschien wel iets voor jou.

De afleveringen van de Zomergasten-podcast duren nog steeds tweeënhalf uur, maar: de fragmenten worden ingeleid en ingekort, en terwijl je luistert zou je iets anders kunnen doen. Je kunt de afleveringen pauzeren en verder luisteren wanneer je wilt.

Genoeg luistermateriaal

De podcastafleveringen van de afgelopen drie jaar Zomergasten staan online, dus je kunt even vooruit als je nog het een en ander in te halen hebt. Een paar van onze favoriete afleveringen zijn die met Hanna Bervoets, Romana Vrede en Roxane van Iperen.

Zijn lange interviews niet zo je ding en ben je op zoek naar een andere podcast? Deze kortere podcasts hebben we speciaal voor de zomer geselecteerd.

Tekst Merel Wildschut Fotografie Victor Amenze/Unsplash.com