7 websites met alleen maar goed nieuws

We willen graag up-to-date blijven met alles wat er in de wereld gebeurt, maar worden vaak ook zo verdrietig van alle slechte berichtgeving. Daarom: zeven websites die alleen goed nieuws plaatsen, voor als je even een opkikkertje nodig hebt.

Goed nieuws van Nu.nl

Als je even geen behoefte hebt aan de wat negatievere berichten op Nu.nl, ga dan naar de pagina met positieve berichten. Hier staat wekelijks een samenvatting van al het goede en blij makende nieuws van de afgelopen week. Goednieuws.nl

Op deze website brengen ze artikelen en verhalen die je inspireren en je aan het lachen maken, maar ze voorzien je bovenal van een shot positieve energie. En wie kan dat nou niet gebruiken? Good News Network

Op deze website staat al jaren alleen positief nieuws. Het motto: er is niet te weinig positief nieuws, er is alleen te weinig aandacht voor positieve berichten. Goed nieuws van de Huffington Post

Nog een algemene website die een speciale pagina heeft ingericht voor blije, vrolijke en grappige nieuwtjes, met fijne koppen als ‘Mystery man buys $ 540 worth of girl scout cookies so troop won’t get cold’. Bored Panda

Hier kun je heen voor je dagelijkse portie positieve berichten over helden, mooie initiatieven, goede voorbeelden en bijzondere gebeurtenissen. Pocon

Pocon staat voor Positief Corona Nieuws, met dagelijks positieve berichten rondom het coronavirus. We kunnen allemaal wel wat positieve berichten gebruiken rondom dit onderwerp, en op deze website vind je dat. The Happy Broadcast

Illustraties met positief nieuws, gemaakt door Mauro Gatti, die genoeg had van alle slechte berichtgeving in de media. Je vindt er niet alleen positief nieuws uit Nederland maar uit landen over de hele wereld. Zo vinden wij berichten over bijen, en waarom ze eigenlijk zo goed voor de wereld zijn en over het vrouwelijke Braziliaanse voetbalteam, dat voortaan evenveel verdient als het mannelijke team. Daar worden we vrolijk van!

*We verzamelden ook vier Instagram-accounts waar je rustig van wordt.

Fotografie Edoardo Busti/Unsplash.com