Snel opruimen: 3 tips

Een opgeruimd huis maakt blij, maar hoe pak je dat precies aan als je weinig tijd hebt? We delen tips uit het boek Druk zijn is een keuze.

Pak eerst wat zichtbaar is

Begin niet met het snel opruimen van de lades en kasten die vol zitten met oude items. Als je daarmee start, wordt de chaos misschien alleen maar groter in plaats van overzichtelijker. Het kan zelfs heel ontmoedigend werken als je dit doet. Gebruik de energie in het begin om eerst de spullen die belangrijk voor je zijn en in het zicht liggen op te ruimen. Stel de ‘onzichtbare rommel’ uit tot later.

Doe aan snelsorteren

Bij het snelsorteren sta je niet te lang stil bij de vraag of je iets wilt bewaren. Richt je alleen op het identificeren en indelen in categorieën. Zorg desnoods voor een doos met spullen waarmee je later nog iets moet (een artikel dat je nog wilt lezen, bijvoorbeeld). Maak daarna een aparte afspraak met jezelf om die doos leeg te krijgen.

Vermijd zigzag-organiseren

Veel mensen maken de fout om in diverse kamers tegelijk te gaan opruimen. Probeer in plaats daarvan om één gebied tegelijk te doen en hou het daar ook bij. Kom je een item tegen dat daar niet hoort: stop het in een doos of bak en ruim die spullen op een later moment op. Door niet te zigzaggen, boek je sneller resultaat met opruimen en heb je sneller voldoening van je werk.

