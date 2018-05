Wat heb je nodig voor je bullet journal?

Wat heb je nodig om te beginnen met een bullet journal? Allereerst een notebook, maar ook pennen en stiften zijn handig.

Notebook

Kies een notebook dat bij je past. Het liefst met puntjes, zoals in het originele bullet journal – dan kun je makkelijker rechte lijnen trekken zonder lineaal. Maar misschien heb je liever een blanco boekje of een met ruitjes. De Leuchtturm1917 is geliefd, net als de bullet journals van Moleskine. Een boekje dat je thuis nog hebt liggen, werkt ook prima.

Fineliners

Een potlood en gum zijn handig, net als fineliners in verschillende kleuren. Veel BuJo’ers tippen de Pigma Micron, maar iedere andere fineliner voldoet. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om te schrijven met zwarte of blauwe pen.

Pennen en stiften

Hiermee kun je kleurarceringen maken (bijvoorbeeld voor het bijhouden van een moodtracker), of de bladzijdes wat opvrolijken. Probeer uit wat je het fijnst vindt, zoals gel- of brushpennen. Waterverf kan ook, als de pagina’s van je BuJo daar tegen kunnen (het Leuchtturm- en Moleskine-notebook dat we hierboven noemen, is geschikt).

De extra’s

Om je bullet journal echt van jou te maken, kun je het personaliseren met bijvoorbeeld stempels en stickers, of plak er illustraties en foto’s in. Ook leuk: gedroogde bloemen en masking tape.

Fotografie ©Estée Janssens/Unsplash